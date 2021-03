Undici classi in quarantena e una media di 15 positivi al giorno. A Desio sono tornati a salire i contagi.

Covid, una media di 15 positivi al giorno

Da metà febbraio il problema dei positivi nelle scuole si è ripresentato, ma fino all’inizio di settimana scorsa erano due o tre le classi tra tutte le scuole cittadine. Ieri, lunedì, risultavano undici le classi in quarantena nelle diverse scuole, infanzia, primaria, medie e superiori. Giovedì è stata chiusa per una settimana la scuola dell’infanzia San Giuseppe, un bambino e due adulti sono risultati positivi al virus.

L’età media dei contagiati è di 44 anni

I contagiati della seconda ondata sono 2784, i negativi guariti sono 2553, i positivi sono 187, mentre i decessi sono 44, due in più rispetto alla settimana precedente. Nell’ultima settimana la media è di 15 nuovi contagiati al giorno. Si è abbassata di molto l’età media dei contagiati, che è di 44 anni. “La situazione è seria – le parole del sindaco, Roberto Corti – Bisogna osservare le regole, tenere le distanze, mettere la mascherina, evitare gli assembramenti. Con questo ritmo, si tornerà ancora in zona rossa, finché il vaccino non avrà una diffusione importante. Si deve evitare di mettere a rischio la propria sicurezza e, soprattutto, quella degli altri”.