Vandali, contestazioni e... reperti: la settimana difficile del cantiere di Pedemontana

Una settimana di fuoco, quasi da dimenticare per il cantiere di Pedemontana nei boschi di Bernate, ad Arcore.

Nei giorni scorsi, dicevamo, le ruspe di Pedemontana hanno iniziato a radere al suolo il bosco, abbattendo decine e decine di piante per preparare il terreno alla realizzazione della Tratta C dell'Autostrada. Su tratta per lo più di esemplari di Quercus Petraea.

Oltre alle contestazioni degli ambientalisti, che giovedì pomeriggio, ricordiamo, hanno organizzato una camminata nel piccolo polmone verde per protestare contro l'avvio del cantiere e l'abbattimento di oltre una cinquantina di alberi, ci sono da segnalare altri due episodi.

Ruspa vandalizzata

Il primo episodio, da condannare senza se e senza ma, è accaduto nella tarda serata di giovedì 20 febbraio in via Giotto, ad Arcore, dove ignoti hanno vandalizzato una ruspa del cantiere che si trovava parcheggiata a poche centinaia di metri dalle abitazioni.

Con il favore delle tenebre i malviventi hanno prima rotto un finestrino del mezzo e successivamente lo hanno imbrattato con delle scritte. Il fatto è stato scoperto venerdì mattina dagli operai del cantiere ed è stato prontamente denunciato ai carabinieri di Arcore che stanno indagando per risalire ai colpevoli.

Reperti archeologici o ritrovamenti di poco valore?

Il secondo episodio, invece, molto più curioso, è avvenuto ieri, venerdì, in via San Giacomo (una traversa di via Fumagalli), sempre nel cuore della frazione di Bernate.

A distanza di un centinaio di metri dalle abitazioni, sui terreni oggetto di scavi da parte delle ruspe, sono stati ritrovati dei reperti archeologici. Un ritrovamento che ha immediatamente fermato i lavori dei mezzi meccanici per permettere ai funzionari della Soprintendenza di effettuare un sopralluogo sull'area per capire se effettivamente siano reperti di grande valore o meno.

I funzionari della soprintendenza sono stati sul cantiere per parecchie ore per analizzare i ritrovamenti, come confermato dai residenti della zona.

La camminata di giovedì

Invece giovedì pomeriggio, dicevamo, è stata organizzata una camminata tra i boschi di Bernate, ad Arcore, per "ammirare" quel che rimane del piccolo polmone verde che tra qualche mese vedrà il passaggio di Pedemontana. Un oasi di verde e di pace che asfalto e cemento ben presto si mangeranno per far posto all'autostrada tanto contestata.

Una passeggiata tra rovi e fango che si è conclusa direttamente sulla rete arancione che delimita il cantiere della futura autostrada. Lì c'erano anche i carabinieri di Arcore che monitoravano la situazione.

“Le ruspe sono arrivate lunedì scorso, i lavori stanno avanzando a ritmo impressionante, il disboscamento è rapido e stiamo perdendo un patrimonio inestimabile. Ci saranno conseguenze idrogeologiche, e i danni si vedranno non solo nel bosco di Bernate, ma anche a monte - ha raccontato Filippo Sala di Legambiente - In pochi giorni hanno già abbattuto circa una cinquantina di alberi, alcuni dei quali molto vecchi, di almeno 70 anni. Stanno procedendo velocemente".

Alla passeggiata hanno partecipato oltre una decina di persone, tra cui non solo esponenti delle associazioni ambientaliste, ma anche politici come Sarah Brizzolara, consigliera comunale di Monza per il Pd, e Francesco Racioppi, consigliere comunale di Monza della lista civica LabMonza.

Una attivista ha fermato le ruspe

In realtà il primo incidente di percorso del cantiere è avvenuto martedì scorso quando una attivita di Monza, Rossana Currà, si è piazzata davanti alle ruspe rendendo così impossibile per il manovratore continuare a lavorare. L’operatore, dopo essersi consultato con i propri responsabili che non si sono presentati sul posto, ha abbandonato il cantiere.

La donna è andata incontro alla ruspa gridando "basta", senza fare altro che restare al centro dell’area di cantiere.

La posizione di Roberto Sala

Sui fatti accaduti in settimana non è mancata la posizione assunta da Roberto Sala, leader degli ambientalisti arcoresi, che ha duramente condannato gli atti di vandalismo contro l'escavatore.