Vandalizzato il parco dedicato al brigadiere eroe

Vandalizzato il parco intitolato a Mauro Baccoli

Il cestino colmo di rifiuti, bottiglie di vetro a terra, la casetta di legno per i bambini vandalizzata, il cippo in marmo imbrattato con disegni. Nei giorni scorsi è stato preso di mira dagli incivili il parco giochi in via Scultori del legno intitolato a Mauro Baccoli, il brigadiere eroe tanto caro ai lentatesi, medaglia d’argento al valor militare e cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, morto nel marzo 2022 a 57 anni dopo una lunga malattia.

L’area verde in via Scultori del legno presa di mira dagli incivili

Per tenere vivo il suo ricordo e in segno di riconoscenza per quanto fatto per la comunità nell’ottobre dello stesso anno l’Amministrazione comunale, alla presenza di autorità militari e tante associazioni, gli aveva dedicato l’area verde realizzata nei pressi del supermercato Iperal, che da allora infatti si chiama «Giardini Mauro Baccoli», come indica la scritta sulla targa apposta sul cippo in marmo messo a disposizione dalla ditta «Dell’Erba». E in quello che doveva essere il luogo della memoria e della socialità, un punto di ritrovo per bambini e famiglie, ma anche di aggregazione per i cittadini, ora regnano la mancanza di rispetto e l’inciviltà.

“Ragazzi maleducati fumano e bevono dentro alla casetta in legno dei bambini”

«Questo è un parco giochi pensato per i più piccoli, non un luogo per i maleducati – tuona un lettore del Giornale di Seregno, che ci ha segnalato l'episodio di inciviltà – Spesso è frequentato da ragazzi che bivaccano, bevono e fumano spinelli sulle panchine, seduti ai tavolini e anche dentro la casetta».

Danneggiata la casetta in legno, imbrattato il cippo commemorativo

Che recentemente è stata vandalizzata: «Con un pennarello nero hanno fatto delle scritte e poi hanno spaccato delle parti in legno, lasciandole a terra». Così come hanno gettato ai piedi del cestino bottiglie di birra vuote, lattine e altri rifiuti. Non solo: il retro del masso in marmo su cui è stata messa la targhetta in memoria di Baccoli è stato riempito di disegni, alcuni addirittura sono stati colorati.

L’Amministrazione: “Interverremo dopo le feste”