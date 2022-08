Volontari in azione, via Aprica pulita e riqualificata. Intervento dopo tanti anni di incuria grazie all'operato di varie associazioni.

Riqualifica in via Aprica

L'area verde di via Aprica a Seveso, attigua al parcheggio del supermercato Famila, in pochi giorni ha cambiato volto. Dopo una decina d'anni di abbandono in cui avevano preso il sopravvento intricati cespugli e soprattutto tantissimi rifiuti gettati anche da chi capitava nei paraggi, magari direttamente dal finestrino dell'automobile, l'intervento nella metà della scorsa settimana prima di operai specializzati e, nel week-end, degli infaticabili volontari di Protezione Civile Seveso, Associazione Alpini, Associazione Demas da fa e di dipendenti comunali dell'Ufficio Ecologia ha riportato pulizia e soprattutto decoro in questo terreno recintato di proprietà di Famila ma, tramite convenzione, di gestione comunale.

Costretto all'intervento un autocarro con "ragno"

I rifiuti raccolti dai volontari nella giornata di sabato sono risultati in quantitativo così abbondante che è stato richiesto l'intervento di Gelsia con un autocarro con "ragno". Nelle prossime settimane, previo l'avvio di un contatto con la proprietà, si deciderà come restituire alla cittadinanza questa preziosa porzione verde di territorio.