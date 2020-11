Covid, la biblioteca di Meda diventa… a quattro ruote

In tempi di Coronavirus anche la biblioteca si adatta e diventa a quattro ruote: al via a Meda il servizio di prestito a domicilio dei libri.

La Medateca diventa a quattro ruote

Qualche giorno fa gli Amici della Medateca avevano lanciato la proposta di un delivery letterario, ovvero di una consegna a domicilio dei libri, “cibo” dell’anima. Un’idea che è stata raccolta con entusiasmo dall’assessore alla Cultura Fabio Mariani.

L’assessore Mariani: “Un segnale di vicinanza agli utenti”

“In questo periodo il Comune si impegna attivamente a promuovere ciò che le normative consentono e in questa direzione vanno le iniziative della Medateca che ha organizzato, dopo quello per le scuole, un servizio di prestito a domicilio che inizierà mercoledì 18 novembre, riservato agli iscritti a Brianzabiblioteche e ai residenti – il commento dell’assessore – Un segnale importante per i nostri affezionati utenti, in particolare gli Amici della Medateca, e per tutti i cittadini che potranno trovare nella lettura di un buon libro o nella visione di un appassionante film un sostegno alle loro capacità di resilienza nell’attuale periodo”.

