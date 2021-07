Sarà inaugurata il 17 luglio e rimarrà aperta al pubblico fino al 3 ottobre "Dialoghi con la catastrofe", la mostra del MUST – Museo del Territorio di Vimercate a cura di Maria Paola Zedda, esito del percorso di residenza artistica V_AiR 2021.

Residenze artistiche a Vimercate: apre la mostra "Dialoghi con la catastrofe"

La mostra, a ingresso libero, è un invito ad attraversare il nostro tempo in un atto di ascolto, a riscrivere gli

immaginari del futuro, a ripensare poeticamente e politicamente gli strumenti per rifare il mondo. Tra l’utopico

e il distopico, tra il reale e il visionario, la mostra è allo stesso tempo una preghiera laica e un manifesto, per

riprendere il fiato e sperimentare artisticamente nuove forme di coesistenza.

Tanti i temi su cui riflettono gli artisti selezionati, SABA Silvia Amancei e Bogdan Armanu (Romania), Lena Chen (U.S.A.) in collaborazione con Cristina Söderström, Irene Dionisio (Italia), Ruggero Franceschini e Zelda Soussan (Italia, Francia), Haryo Hutomo (Indonesia), Smirna Kulenović (Bosnia). In particolare i cambiamenti climatici, le strategie per rispondere alla spinta verso l’accelerazione, la possibilità di ripensare il posizionamento delle nostre esistenze attraverso dialoghi interspecie che attivino una nuova relazione con l’esistente.

Sarà aperta fino al 3 ottobre

Sabato 17 luglio, dalle ore 17:30 è in programma l'inaugurazione con Opening, installazioni e performance aperte al pubblico. L'ingresso sarà libero ma contingentato. Poi la mostra resterà aperta e visitabile fino al 3 ottobre 2021 negli orari di apertura del museo.