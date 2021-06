Il nuovo amministratore delegato di Ferrari è made in Agrate.

Il marchio del Cavallino ha scelto Benedetto Vigna. Laurea in Fisica con lode all'Università di Pisa, 52 anni, Vigna è attualmente responsabile del Gruppo Analogici, Mems e Sensori della sede di Agrate della multinazionale Stmicroelectronics, dove lavora dal 1995 contribuendo a sviluppare diversi settori. È inoltre membro del Comitato Esecutivo del Gruppo St.

Una scelta fatta direttamente John Elkann, presidente di Ferrari che lascia il ruolo di amministratore delegato (assunto ad interim) proprio a Vigna, che assumerà formalmente il nuovo incarico dal prossimo 1 settembre 2021.

“È un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come amministratore delegato e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità - ha dichiarato Vigna - Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere. E con un profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della Società e di coloro che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica".