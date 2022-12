La Pro Loco accende il Natale di Carnate

Grande festa a Carnate, dove nel fine settimana la Pro Loco, in collaborazione con il Comune, le associazioni e le realtà del territorio, ha acceso il Natale con due giorni di intrattenimento (e divertimento) per grandi e piccini.

Fine settimana di festa a Carnate

Moltissime le iniziative messe in campo nel weekend. Sabato le vie del centro si sono colorate con i mercatini e le bancarelle che hanno portato atmosfere e soprattutto i sapori di ogni angolo del mondo. Non solo, perché tra le attrazioni previste, a prendersi la scena sono stati i giocolieri e il mangiafuoco che ha dato vita a uno spettacolo senza pari.

La visita di Babbo Natale

Domenica, oltre ai mercatini, hanno allietato il pomeriggio gli zampognari (venuti dall’Abruzzo) che girando per il paese hanno suonato melodie natalizie regalando un assaggio dell'atmosfera festiva. Gran finale con l'arrivo di Babbo Natale in motocicletta e della sua fidata "renna", pronto ad ascoltare e soddisfare ogni richiesta dei bambini presenti. Immancabile, poi, la cerimonia di accensione delle luminarie offerte dalla Pro Loco.

Luminarie solidali

Luminarie che, ricordiamo, quest'anno saranno solidali. La crisi energetica infatti non ha spento il Natale di Carnate. Anzi, Comune e Pro Loco hanno deciso di fare squadra insieme a commercianti, realtà produttive e associative per accendere la solidarietà e aiutare ancor di più le famiglie in difficoltà. Un gesto che tiene vivo lo spirito festivo e allo stesso tempo permetterà di fare del bene. Proprio così, perché in virtù della difficile situazione legata al caro vita che sta colpendo l’intera popolazione, la Pro Loco devolverà l’importo delle bollette al Fondo Comunità Solidale attivato dalle istituzioni comunali.