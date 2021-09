Giovedì il verdetto sull'agibilità dello stadio

E’ fissata per giovedì, 16 settembre, la Commissione comunale di vigilanza chiamata a esprimersi sull’agibilità dello stadio Ferruccio, al termine dei lavori di adeguamento agli standard richiesti dalla Lega Pro per disputare il campionato di serie C.

Attesa per l'agibilità dello stadio Ferruccio

Giovedì, 16 settembre, il verdetto sullo stadio Ferruccio. Alle 9.30 è convocata la Commissione comunale di vigilanza che dovrà esprimersi sull'agibilità dell'impianto sportivo. Nei giorni scorsi le imprese incaricate dal Seregno Calcio, in contatto con l’ufficio Tecnico comunale, hanno lavorato a pieno ritmo per assolvere alle prescrizioni verbalizzate al termine del precedente sopralluogo della Commissione, lo scorso giovedì 2 settembre. Nell’occasione era stata riconosciuta un’agibilità parziale temporanea (fino al 31 dicembre prossimo) e limitata alle sole manifestazioni calcistiche di LegaPro, con una capienza di duemila spettatori distribuiti in 1446 posti nella tribuna principale e 554 in quella degli ospiti sul lato est.

Cauto ottimismo nel club azzurro

Secondo l'architetto Roberto Pozzoli, il direttore dei lavori incaricato dal club azzurro, anche gli ultimi lavori richiesti saranno risolti in tempo utile per ottenere un'agibilità illimitata dello stadio Ferruccio. Nel precedente sopralluogo, le principali prescrizioni sono state elencate dall’Ats. Il nulla osta della Commissione comunale di vigilanza è un passaggio indispensabile per ottenere dalla Lega Pro l’autorizzazione al cambio della sede di gioco del Seregno: dallo stadio Speroni di Busto Arsizio appunto al Ferruccio. La quarta giornata del calendario di serie C - girone A prevede domenica prossima, 19 settembre alle 17.15, l’atteso derby brianzolo Seregno - Renate, che si erano già affrontate in Coppa Italia. I tifosi seregnesi sperano di potervi assistere, finalmente, nello stadio di casa dopo 43 anni di attesa.