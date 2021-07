Arcore, il Pd presenta la squadra di candidati al Consiglio comunale

Squadra che vince... si cambia. Poche conferme e molte novità in casa Pd rispetto alle due legislature targate Rosalba Colombo.

La lady di ferro del centrosinistra ha sciolto le riserve e ha deciso di non ricandidarsi al Consiglio comunale per la prossima legislatura.

Quattordici candidati e solo due riconferme

Quattordici candidati, 8 uomini e 6 donne e tra loro molti alla prima esperienza politica, pronti a supportare la candidatura a sindaco dell’attuale assessore alla Cultura Paola Palma.

Quest'ultima, ricordiamo, se la dovrà vedere per la poltrona di sindaco con Maurizio Bono, candidato sindaco del centrodestra e Luca Monguzzi, sostenuto da M5Stelle e ImmaginArcore.

La presentazione accanto al Parco dell'acqua

E’ questo l’identikit della squadra di candidati messa in campo dal Partito democratico in vista delle elezioni comunali del prossimo autunno.

Candidati alla carica di consigliere comunale che sono stati presentati domenica pomeriggio in via Gran Sasso, nelle vicinanze della nuova vasca volano in fase di realizzazione da parte di Brianzacque.

Rinnovamento nel segno della continuità

Rinnovamento nel segno della continuità: questo il leit motiv che ha spinto i democratici a ricandidare solamente Simone Sgura e Roberto Mollica Bisci per la prossima legislatura. Lasciano dunque la politica attiva gli attuali assessori Valentina Del Campo e Fausto Perego, oltre ad altri big dal calibro di Lucilla Ghezzi, Maria Magni e Rosalba Colombo.

Il sindaco uscente ha dunque deciso di non ricandidarsi alla carica di consigliere comunale, ma non è escluso che la lady di ferro del centrosinistra possa tornare nell’arena magari con un assessorato di peso in caso di vittoria di Palma.

Le New entry

Invece tra le new entry troviamo: Michele Calloni (capolista) Greta Bacci, Davide Pennati, Felicia Santoro, Francesco Porta, Alice Marchesi, Luca Villa, Claudia Esposito, Elisa Caiello, Erdet Muci, Daniela Colombo e Francesco Ruscio.

A far da Cicerone il segretario arcorese del Pd Michele Calloni il quale, prima di lasciare la parola ai candidati, ha elencato i vari risultati raggiunti dal centrosinistra dal 2011 ad oggi.

"Innanzitutto non ci troviamo in questo luogo per caso - ha esordito Calloni emozionato- Qui è in fase di realizzazione una nuova vasca volano che, grazie alla altre costruite negli ultimi anni, hanno risolto il problema degli allagamenti. Ma non possiamo dimenticare le altre opere realizzate in campo scolastico, viabilistico e della sicurezza...".

Il servizio completo sulla presentazione della squadra di candidati del Pd lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 20 luglio 2021