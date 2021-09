Arcore, Monguzzi infiamma la campagna elettorale: "Solo io posso battere la destra"

"Negli ultimi 20 anni non ci sono mai stati candidati sindaci di tale levatura come Monguzzi, capace anche di cucire in maniera perfetta i rapporti tra ImmaginArcore e Movimento e siamo l'unica coalizione costruita sulle idee e sul confronto a differenza di Palma che come sempre ha fatto due liste civetta collegate per raccogliere voti ma che non portano assolutamente nulla - ha ribadito Andrea Orrico del M5Stelle - Non capisco perché non facciano una lista unica del Pd. Ritengo che sia solo un modo per prendere in giro l'elettorato. Noi siamo alternativi, abbiamo lavorato 5 anni per appianare le divergenze tra di noi e trovare tutti i punti in comune. Questa volta gli arcoresi potranno scegliere tra le vecchie idee partitiche e il vero Cambiamento, perché oggi possiamo Immaginar un Arcore in MoVimento".