Arcore, Tozzi si ritira dalla corsa a coordinatore di FdI: "Non mi comprano con trenta denari"

Nuovo colpo di scena nell'infinita telenovela, in salsa arcorese, che riguarda Fratelli d'Italia.

Dopo la candidatura a sorpresa del consigliere comunale Fabio Varrecchia alla carica di coordinatore, in queste ore il suo ormai ex sfidante Pino Tozzi ha deciso di fare un passo indietro, annunciando la decisione di ritirare la sua candidatura a coordinatore di Fratelli d'Italia.

Un comunicato stampa al vetriolo

Tozzi lo ha annunciato attraverso un comunicato stampa al vetriolo, che non ha risparmiato bordate sia all'indirizzo di Varrecchia che del sindaco Maurizio Bono. L'ex vicesindaco, silurato proprio dal sindaco Bono ormai quasi due anni fa, è un vero fiume in piena.

"Siamo uomini o caporali? Ma c'è poco da ridere - si legge nel comunicato stampa firmato da Tozzi - Quello che sta accadendo in queste ore ad Arcore in Fratelli d'Italia è gravissimo. Varrecchia, il personaggio indicato a ricoprire la carica di segretario cittadino è la stessa persone che poche ore prima aveva firmato la mia candidatura a quella carica con tanto di pacca sulle spalle di incoraggiamento e stretta di mano. Ora dopo l'intervento risolutore di qualcuno che siede ai vertici del partito e vede la Brianza dal'alto del Pirellone (chiaro il riferimento al presidente del Consiglio regionale Federico Romani, ndr) Varrecchia ha cambiato idea e ha deciso di candidarsi lui stesso. Non mi stupisce. E sono pronto a scommettere che presto cambierà idea anche sul sindaco Bono di cui per un anno e mezzo ne ha dette di tutti i colori. Poteri forti. Chiamateli come volete".

Il maresciallo Badoglio, i trenta denari... e il ritiro dalla corsa

"Non ho mai sopportato la figura del maresciallo Badoglio ma forse questi personaggi arrivati ieri nel partito non sanno nemmeno chi sia - continua il comunicato di Tozzi - Per questo motivo non parteciperò alla giostra elettorale e rivolgerò le mie energie per Arcore che conosco da sempre e che mi ha accolto in maniera straordinaria in questi anni. Con le bandiere di partito che ho servito e spero di servire per anni. A me i trenta denari non mi interessano. Vigilerò. Statene sicuri. A cominciare dalle incongruenze procedurali che ho rilevato nell'indizione del congresso cittadino. Tra marescialli e soldati io starò sempre dalla parte di questi ultimi. La dignità e una parola data per me sono valori che non sono soggetti all'andamento della borsa o del conto corrente bancario di famiglia. Al sindaco, che si frega le mani mi permetto di dare un consiglio per il futuro politico: si faccia garantire la sua candidatura dal partito se ci riesce".

Cosa aveva detto Varrecchia?

La scorsa settimana, ricordiamo, il consigliere di Fratelli d’Italia Fabio Varrecchia aveva ottenuto l’appoggio dei vertici del partito alla sua candidatura a presidente del circolo arcorese. La sua decisione di rientrare tra le fila della maggioranza era stata al centro del dibattito politico cittadino. Varrecchia, in esclusiva al Giornale di Vimercate, ha voluto fare chiarezza sulla sua decisione e ha colto anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.