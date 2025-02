Clamoroso ad Arcore, Fratelli d'Italia ritrova l'unità e il sindaco Bono tira un sospiro di sollievo

Per buttarla in termini sportivi potremmo prendere in prestito le parole del grande giornalista sportivo Sandro Ciotti: "Clamoroso al Cibali". No, non si tratta della telecronaca di una partita di calcio, ma di un match molto più importante, che per quasi due anni ha assunto i contorni di una vera telenovela e che riguarda non solo il futuro politico del circolo di Arcore di Fratelli d'Italia ma anche la sopravvivenza dell'Esecutivo di centrodestra guidato da Maurizio Bono.

Unità ritrovata

Dunque la sezione arcorese del partito di Giorgia Meloni, nelle ultime ore, ha trovato, in maniera quasi inaspettata l'unità dopo quasi due anni di lotte intestine e diatribe, iniziate, ricordiamo, con il licenziamento in tronco dell'ex vicesindaco Pino Tozzi da parte del primo cittadino. Un siluramento che aveva portato i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Fabio Varrecchia e Giovanni Timpano a non appoggiare più l'Esecutivo Bono.

La pace è stata suggellata nelle scorse ore ed è stata confermata attraverso un comunicato stampa che, di fatto, annuncia la candidatura dello stesso consigliere Varrecchia alla carica di presidente del Circolo cittadino di Fratelli d'Italia.

Ricordiamo che il congresso cittadino è in programma nel pomeriggio di sabato primo marzo alla scuola elementare "De Gasperi" di Bernate.

Il comunicato stampa

"Dopo un lungo confronto necessario a riportare al centro dellla maggioranza Arcorese Fratelli d’Italia, grazie all’intervento del Presidente Federico Romani, grazie ad un confronto costruttivo con il consigliere comunale Fabio Varrecchia e l’Assessore Luca Travascio, membro del direttivo provinciale e portavoce della delegazione composta dall'assessore Lorenzo Belotti dai consiglieri Marcello Renzella e Lucia Corsaro, con grande soddisfazione da parte di tutte le parti in causa si è trovata sintesi con la candidatura di Varrecchia all’incarico di presidente di circolo cittadino , in occasione del congresso che si svolgerà il prossimo 1° marzo - si legge nel comunicato stampa firmato da Romani, Travascio, Varrecchia e Megale - Entrerà a far parte della squadra Annunziato Megale che porterà esperienza e equilibrio nel gruppo. Questa soluzione permetterà al circolo, qualora trovasse il maggior consenso dei tesserati arcoresi, di lavorare con grande serenità con l’Amministrazione comunale permettendo la stabilità necessaria alla maggioranza di portare avanti il programma elettorale del centrodestra e lavorare sin da ora in sinergia per trovare le migliori condizioni per proseguire il mandato attuale e futuro".

L'ultima polemica tra Tozzi e Bono e il rimpasto di Giunta

Ad accendere di nuovo la miccia delle polemiche, nei giorni scorsi, ci aveva pensato lo stesso Tozzi il quale lo scorso lunedì 10 febbraio, in occasione del "Giorno del Ricordo", aveva puntato il dito contro la Giunta rea, secondo l'ex vicesindaco, di non avere celebrato il ricordo delle Foibe nel giorno esatto e di aver rimandato ogni evento a sabato 15 febbraio. Accuse che vennero prontamente rispedite al mittente da parte di Bono. Una polemica che è poi proseguita con un nuovo botta e risposta tra i due.

"Dal mio punto di vista questa divisione poteva essere già superata - aveva rincarato la dose Tozzi - Bastavano le scuse del sindaco sul mio allontanamento. Nonostante tutto credo che le attuali divisioni nel circolo di Arcore di Fratelli d’Italia siano superabili. Ripropongo quanto già messo sul tavolo qualche mese fa ovvero la sostituzione degli assessori Luca Travascio e Lorenzo Belotti. Questo sarebbe un bel segnale di riappacificazione anche in vista del congresso cittadino... ".

Una proposta che aveva ricevuto un secco "niet" da parte del sindaco.

"Ma non scherziamo, le sue richieste sugli assessori Belotti e Travascio non sono assolutamente accettabili e non se ne parla nemmeno di un eventuale rimpasto di Giunta", aveva ribadito Bono.

E ora Tozzi che farà?

Solamente qualche giorno fa, dalle pagine del Giornale di Vimercate, raccontavamo come le due correnti, quella che appoggia l'Esecutivo Bono e quella guidata da Pino Tozzi fossero distanti. Posizioni che sembravano inconciliabili in vista del congresso cittadino. Anche se, ad onor del vero, nell'articolo non si escludeva a priori un intervento in "Zona Cesarini" dei vertici di FdI che avrebbero potuto in qualche modo gettare le basi per una soluzione cerchiobottista per riappacificare le due correnti. Cosa che puntualmente è accaduta.

Ora, a seguito dell decisione di Varrecchia, bisognerà capire se l'attuale coordinatore cittadino Pino Tozzi confermerà la volontà di partecipare alle elezioni del nuovo presidente di Circolo e dunque di sfidare lo stesso Varrecchia oppure deciderà di fare un passo indietro. Nel frattempo il sindaco può tirare un grosso sospiro di sollievo: da oggi la sua maggioranza è sicuramente più compatta anche a livello di numeri in Assise.