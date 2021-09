Bilancio partecipato a Meda: sono quattordici i progetti ammessi alla sottoscrizione, in corso da questa mattina sul sito istituzionale del Comune, a cui possono partecipare residenti che abbiano compiuto 16 anni e anche chi opera sul territorio cittadino. Sono possibili al massimo a tre scelte. Saranno finanziati, al termine, quattro progetti per un totale di 200 mila euro. Dal 27 settembre al 28 ottobre vi sarà poi il voto popolare.

Bilancio partecipato a Meda: al via la sottoscrizione dei 14 progetti ammessi

“Procede il percorso del bilancio partecipato, uno strumento che riteniamo fondamentale per vivere appieno la democrazia. Siamo soddisfatti che in molti desiderano fattivamente contribuire con i propri progetti alle scelte amministrative e siamo sicuri che in numerosi da oggi sceglieranno quali proposte sottoscrivere”.

Commentano con queste parole l’apertura della sottoscrizione dei 14 progetti ammessi il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore al Bilancio Umberto Sodano. La descrizione dettagliata dei progetti e il format per sostenerli è disponibile nell’apposita sezione “Bilancio Partecipato 2022” presente all’interno del sito comunale.

Possono votare i residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, nonché i soci delle associazioni, i dipendenti ed i titolari delle imprese, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

Ognuno può sottoscrivere un numero massimo di tre progetti che devono ottenere almeno 50 adesioni per essere ammessi alla votazione finale. L'Amministrazione comunale ricorda che complessivamente le proposte e i progetti presentati riceveranno un finanziamento complessivo per l’anno 2022 di 200.000 euro.

Finanziamento per quattro progetti

Il finanziamento è previsto per due progetti in materia di lavori pubblici (valore di 85 mila euro cad. iva compresa) e per due progetti di altra natura (valore di 15 mila euro cad. iva compresa). Gli ambiti di intervento sono molteplici: verde pubblico, trasporti locali, mobilità e viabilità, politiche culturali, politiche sociali, politiche giovanili, promozione dello sport, politiche ambientali e della fruibilità dei parchi, sviluppo socio-economico negli ambiti di agricoltura, artigianato, ambiente e commercio.

I progetti che avranno ottenuto almeno 50 adesioni saranno poi sottoposti al voto finale dal 27 settembre al 27 ottobre 2021.

L’Amministrazione si impegna ad inserire negli atti programmatori e di bilancio i progetti più votati, nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti, e a realizzarli entro aprile 2022. La Giunta si riserva altresì di integrare le somme per l’eventuale completamento dei progetti presentati.

L'elenco dei progetti ammessi