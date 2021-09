Faccia a faccia a Seveso, dal Bosco delle Querce al futuro in Consiglio passando per Pedemontana: la parola ai candidati. Ieri sera il confronto in oratorio a Baruccana.

Futuro in Consiglio, Allievi sgancia la bomba

Si è svolto ieri sera, martedì 28 settembre 2021, all'oratorio di Baruccana il "Faccia a faccia" tra i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Seveso. In corsa: Alessia Borroni, unica donna, sostenuta dal Centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista civica ViviAmo Seveso); Massimiliano Albericci del Movimento 5 Stelle; Gigi Malerba del Centrosinistra (Pd, Civica Butti 2021 e Seveso Futura) e il sindaco dimissionario uscente Luca Allievi. Proprio lui, ad inizio serata, ha sganciato la prima bomba. Alla domanda se in caso di sconfitta i candidati si presenteranno come consiglieri di opposizione, Allievi è stato chiaro: "In quel caso sarebbe un segnale e a quel punto potrei restare in Consiglio per formare consiglieri più giovani e poi cedere il posto". Capitolo apparentamenti in caso di ballottaggio: sembrano esserci porte chiuse. Allievi esclude: "Non mi sono mai piaciuti". E lo stesso fa Borroni. Malerba: “In questa fase non vedo spazi” e pure Albericci è dello stesso avviso: “Non sono in grado di dare una risposta ora”.

Pedemontana: posizioni diverse

Tra i temi toccati c'è Pedemontana. Allievi ha detto convinto: “L’opera deve essere conclusa”, mentre sul tema del

pedaggio: “Ci sono forti interlocuzioni a livello di Consiglio regionale, è una decisione della politica”. Malerba ha invece ricordato che “non siamo nella fase di dire sì o no. L’opera è già decisa ed è ormai vecchia di 30 anni. A quanto pare è stato chiesto un confronto agli enti per adeguare il progetto perché sia il più sostenibile possibile. Ci adopereremo affinché il nostro territorio non venga offeso dal tracciato autostradale. Ci sarà l’attenzione per quel che riguarda la salvaguardia ambientale”. A favore Alessia Borroni, “Un’opera che serve per lo sviluppo economico, poi d’accordo rispetto al controllo di tutti i cantieri per quel che riguarda la movimentazione della terra e alla necessità di gestire il traffico veicolare”. Contrario Albericci, “perché è un progetto obsoleto, a cui si aggiungono temi ambientali ed economici non da poco. L’opera doveva essere conclusa nel 2015. Oltretutto, si spendono soldi pubblici per una gestione privata e I conti sono in perdita. Infine, la questione del traffico, che si riverserà su altre strade. E, rispetto alla presenza della diossina, non è mai stata fatta una caratterizzazione vera”.

Tanti i temi trattati

Molti altri sono stati poi i temi trattati nel corso della serata. Dalla viabilità, con la sottolineatura di come sia complesso intervenire in via Vignazzola e via don Sturzo per il fatto che sono due strade al confine con altre Amministrazioni, fino al Bosco delle Querce. E poi la valorizzazione di strutture oramai decadenti, come le ex piscine e le ex scuole Toti di via Colombo. Non sono mancati poi momenti più leggeri, con la consegna dei regali da un candidato all'altro. C'è chi, come Albericci, ha scelto di adottare un albero al Fosso del Ronchetto per ogni candidato al Fosso del Ronchetto, e chi, come Allievi, ha voluto donare una bottiglia di vino, "Per berla con i vostri cari in qualsiasi momento, visti i periodi complicati vissuti quest'ultimo anno con la pandemia". Alessia Borroni ha donato un volano ad Allievi, ricordando una tipica espressione del suo ex compagno di Giunta ("volano dell'economia"), e due libri di Giorgio Faletti a Malerba e Albericci ("Io sono Dio" al primo e "Fuori da un evidente destino" al secondo). Mentre Gigi Malerba ha regalato un barattolo di percolato "made in Seveso" al sindaco uscente, e ad Alessia Borroni una ruspa giocattolo, simbolo del leader della Lega Matteo Salvini, e un melone, chiaro riferimento alla numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riferendosi alla sfilata di big accorsi per sostenerla. Ad Albericci una confezione di biscotti Pan di Stelle "per un dolce risveglio".

Per vedere l'intero faccia a faccia, CLICCA QUI.