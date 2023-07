Finanza in Municipio: il caso che scuote Usmate Velate approda in Consiglio comunale

Il caso della Guardia di Finanza in Municipio a Usmate Velate approda in Consiglio comunale. Il Parlamentino si riunirà in seduta straordinaria proprio questa sera, martedì 11 luglio, alle 20.30 per discutere della questione che tiene banco da ormai qualche settimana.

Finanza in Municipio: il caso approda in Consiglio comunale

A chiedere la riunione è stata direttamente la coalizione di minoranza composta da Lega e Cambiamo Insieme, che al sindaco Lisa Mandelli e alla sua Giunta ora chiede lumi circa la situazione che sta scuotendo le fondamenta del Comune. Il blitz delle Fiamme Gialle, ricordiamo, era scattato poco prima di metà giugno con il sequestro di una serie di documenti.

Pratiche edilizie al centro delle indagini

Si tratta, nel dettaglio, di pratiche edilizie che secondo le autorità competenti potrebbero essere state lavorate in maniera non regolare o comunque non sempre trasparente da parte di un dipendente (il responsabile del settore in questione) che al momento risulta indagato. Non solo, perché stando a quanto appreso successivamente, anche alcune aziende del territorio avrebbero ricevuto nei giorni seguenti la visita dei finanzieri, le cui indagini ora si allargano a macchia d’olio. Al momento, comunque, nessun altro risulta indagato.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 11 LUGLIO 2023