Gargiulo-Moro: faccia a faccia a Desio prima del ballottaggio

Elezioni

Il dibattito tra i candidati, organizzato dal Giornale di Desio, è in programma per martedì 12 ottobre, alle 20.45, in sala Pertini.

Faccia a faccia tra i candidati alla carica di sindaco di Desio organizzato dal Giornale di Desio in vista del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Faccia a faccia in sala Pertini

Il dibattito tra Simone Gargiulo, candidato sindaco di Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d'Italia, e Jennifer Moro, leader della coalizione di Centrosinistra formata da Pd, La Sinistra per Desio, Desio Viva e Desio Libera, è in programma per martedì 12 ottobre 2021, alle 20.45, in sala Pertini a Desio. In ottemperanza alle norme emanate per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per assistere al dibattito tra i candidati servirà esibire il Green pass all'ingresso ed essere muniti di mascherina. Durante la serata ci sarà la possibilità, per il pubblico, di porgere domande ai candidati sindaco. La serata verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook "Prima Monza".

Il risultato del primo turno

Le urne di domenica e lunedì scorsi hanno dato ragione al Centrodestra. Il candidato sindaco, l’avvocato Gargiulo, ha ottenuto 6.353 preferenze, pari al 39,91 per cento, contro i 5.843 voti della Moro, vicesindaca uscente, pari al 36,71 per cento. Solo tre i punti di scarto, segno che sarà una sfida all'ultimo colpo. Al primo turno solo il 49,2 per cento dei desiani si è recato alle urne.