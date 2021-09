Giorgia Meloni ad Arcore per tirare la volata a Maurizio Bono

Dopo l'arrivo dell'ex premier Giuseppe Conte, arrivato in città lo scorso 9 settembre 2021 per sostenere la corsa a sindaco di Luca Monguzzi, ora è la volta di Giorgia Meloni chiamata in causa dalla coalizione del centrodestra.

Arriva in città Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d'Italia stamattina, sabato 25 settembre, è arrivata in Largo Vela verso le 11.15 per sostenere la corsa a sindaco del candidato del centrodestra Maurizio Bono. Ad accoglierla, oltre a Bono, anche il consigliere regionale Federico Romani, il coordinatore provinciale Rosario Mancino e lo storico militante arcorese Pino Tozzi. Ma anche centinaia di sostenitori del partito, che proprio in questi minuti stanno riempiendo in massa il piazzale di Villa Borromeo.