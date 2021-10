Il ministro Giorgetti a Vimercate per sostenere Sala e la Lega

Campagna elettorale

Ad accogliere il ministro c'erano anche l'onorevole Massimiliano Capitanio e il senatore Emanuele Pellegrini

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in visita a Vimercate per sostenere la corsa a sindaco di Giovanni Sala e della Lega in vista del voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Pranzo di lavoro

L'esponente del Carroccio è arrivato a Vimercate stamattina, venerdì 1° ottobre 2021 verso l'ora di pranzo ed ora si sta intrattendendo con il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Sala ed altri esponenti della Lega tra i quali l'onorevole Massimiliano Capitanio, il senatore Emanuele Pellegrini, il consigliere regionale Alessandro Corbetta e Michele Giambelli al ristorante "Dima" per una veloce colazione di lavoro.

Con loro anche gli esponenti delle altre forze politiche che sostengono la corsa di Sala verso Palazzo Trotti.

Giorgetti, nel primo pomeriggio, con tutta probabilità, visiterà la città accompagnato proprio dal dal candidato sindaco Sala.

La tragedia di Pessano

Non poteva mancare un accenno all'assassino di Simone Stucchi, il 22enne di Vimercate accoltellato mercoledì sera in via della Vigna a Pessano con Bornago al termine di una rissa.

Capitanio, durante il suo intervento, approfittando della presenza del ministro allo Sviluppo Economico del governo presieduto da Mario Draghi, ha dato il benvenuto a Giorgetti e ha spronato la politica a fare di più per le politiche giovanili.

Le parole di Giorgetti

Giorgetti, durante il suo intervento, ha rimarcato la bontà della scelta di Sala alla guida della coalizione di centrodestra.

"In un momento come questo serve un sindaco che non sia solo amministratore ma anche imprenditore della sua città", ha dichiarato il ministro.