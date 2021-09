Jennifer Moro replica a Forza Italia "Le loro falsità smontate punto per punto"

Il video della candidata sindaco di Desio

E' scontro sul bilancio e sulla Tari.

Secca risposta da parte del Centrosinistra alle dichiarazioni del coordinatore cittadino di Desio di Forza Italia, Mattia Costanza. L'affondo di Jennifer Moro arriva dopo che Costanza, rispondendo in merito ai quattro candidati consiglieri del partito di Forza Italia che hanno avuto provvedimenti, oggi chiusi, che si sono ritirati da Forza Italia, ha contestualmente dichiarato che "le falsità della Sinistra continuano a tacere il fatto che l’attuale sindaco è stato in tempi recenti indagato per reati contro la pubblica amministrazione e abbia taciuto il tutto al Consiglio comunale" (QUI LE SUE DICHIARAZIONI).

Jennifer Moro replica a Forza Italia

Pronta dunque la replica (social) della candidata sindaca del Centrosinistra, Jennifer Moro, supportata da quattro liste, Pd, Desio Viva, La Sinistra per Desio e Desio Libera.

"Pubblico questo video e rispondo ai contenuti falsi di un comunicato stampa diffuso da Forza Italia, che sul nostro territorio appoggia il candidato Stefano Motta".

"Intanto un candidato si qualifica per le forze politiche che lo sostengono e per le persone che compongono le liste di queste politiche. Già cinque anni fa avete coperto di fango la senatrice Ricchiuti - spiega la Moro - che è stata totalmente assolta, direi che è il caso di finirla. Significa proprio non avere argomenti"- ha detto Moro che ha aggiunto: "Il casellario giudiziale del sindaco Roberto Corti è stato pubblicato nei termini di legge, a differenza di qualche vostra lista, ed è candido".

Bilancio e Tari al centro del dibattito

La replica della candidata Moro entra poi nello specifico del bilancio:

"Il bilancio vi conviene studiarlo. A parte usare una terminologia che non esiste, citate anche cifre che non esistono, che non sono contenute nei documenti di bilancio e questo denota la vostra totale impreparazione oppure la vostra totale falsità".

E sulla questione della Tari, che secondo Costanza a Desio è aumentata, la candidata del Centrosinistra risponde "E' assolutamente falso che la Tari sia aumentata. La tari è diminuita per tutti. E' diminuita per i cittadini che hanno avuto uno sconto che va da 4 a 22 euro. Ed è diminuita per le utenze non domestiche con uno sconto del 30% e del 60% a seconda della categoria; dagli sconti sono rimaste escluse solo cinque categorie".

Qui il video integrale pubblicato nelle scorse ore da Jennifer Moro: