Inaugurato il nuovo giardino all'infanzia Garibaldi

Inaugurato il nuovo giardino della scuola dell'infanzia Garibaldi di Meda. Una mattinata speciale durante la festa dell'accoglienza.

Presenti sindaco e vicesindaco

Una mattinata speciale alla scuola dell'infanzia Garibaldi di Meda. Le classi hanno organizzato la festa dell'accoglienza per i nuovi arrivati, ma soprattutto hanno potuto ufficialmente inaugurare il nuovo giardino con tanto di giochi inclusivi, installati nello spazio sul retro della scuola che si affaccia su via Palestro. Presenti anche la dirigente scolastica Maria Grazia Perego, il sindaco Luca Santambrogio e il vicesindaco e assessore all'Istruzione Alessia Villa.

Lunga attesa, ma risultato raggiunto

Il giardino, riqualificato dopo tanti anni e dotato di giochi inclusivi, potrà quindi soddisfare a pieno i 170 bimbi delle sette sezioni: Gialla, Rossa, Verde, Blu, Azzurra, Lilla e Arancio. I bambini si sono radunati in cerchio in giardino e, con balli e canti, hanno accolto i nuovi arrivati. Al centro del cerchio sono stati posti dei nastri colorati, con i colori delle classi, a formare dei raggi. A metà della festa hanno preso parola le autorità. "Sono stato un ex studente di questa scuola - afferma il sindaco - All'epoca non era un asilo, ma una scuola elementare, ma tornare qui è sempre emozionante. Posso però assicurare che non avevamo un giardino bello come questo. Grazie alle maestre per la collaborazione e ai genitori per la pazienza. Ai bimbi, buon divertimento". Aggiunge il vicesindaco: "Maestre e bambini hanno aspettato tanto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. L'attesa è stata lunga, ma il risultato è stato raggiunto".

140mila euro il costo

Il nuovo giardino, con tanto di giochi, è costato circa 140mila euro. "80mila sono stati ottenuti da un finanziamento di Regione Lombardia, che ringraziamo" sottolinea Santambrogio. I giochi, realizzati con appositi materiali anti-deterioramento da un'azienda danese, sono inclusivi e a tematica "Il Cappellaio matto". "Il percorso è stato lungo e faticoso, ma è bellissimo che tutto sia stato realizzato - afferma la dirigente - Ne avremo certamente cura". Nel frattempo la scuola è assegnataria di un finanziamento importante per un rinnovamento degli ambienti con un fondo Pon dal valore di 75mila euro. L'obiettivo è una riqualificazione delle aule. Nel frattempo, nei piani dell'Amministrazione, c'è anche la realizzazione di un secondo lotto alla Garibaldi, che comprende il tratto di giardino che si affaccia sull'ingresso principale.