Parecchie novità per i servizi scolastici a Usmate Velate, sia per quanto rigurda il trasporto degli studenti, sia per la gestione della mensa scolastica.

Modalità, costi e dettagli dei servizi scolastici a Usmate Velate

Per quanto rigurda il trasporto quest'ultimo è già entrato in funzione con una importante novità: il servizio inizia alle 7.10 per i 45 alunni della scuola secondaria di primo grado "Luini" e si conclude alle 7.55. Poi, il medesimo pullman, inizia il giro per il trasporto degli 11 studenti della scuola primaria Casati che dovranno entrare entro le 8.30.

La nuova modalità di trasporto è stata resa possibile grazie ad una variazione nell'orario di ingresso dei ragazzi della scuola media. Grazie a questa modifica il servizio è stato razionalizzato e dai 110mila euro di spesa degli anni scorsi, l'investimento complessivo per l'anno 2022/2023 scenderà a circa 70mila euro, di cui 49.250 per il trasporto pullman curato dalla ditta Angelino e i restanti 20.000 a copertura della spesa per l’accompagnatore della cooperativa Aeris che sarà presente su entrambi i giri, nonostante l’obbligo di legge riguardi esclusivamente gli alunni della scuola primaria.

Novità anche nel mezzo utilizzato per il trasporto: gli alunni viaggeranno su un pullman Euro 6, a basso impatto ambientale, con interni moderni pronti ad accogliere gli alunni diretti a far lezione.

Meno emissioni e riduzione dei costi

“Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti: degli uffici comunali, che hanno lavorato sul servizio trasporti con particolare attenzione sin dal mese di febbraio e ai docenti dell’Istituto Comprensivo – afferma Luisa Mazzuconi, consigliere delegato all’Istruzione – Il traguardo ottenuto è positivo sotto tutti gli aspetti: un solo pullman sul territorio, anziché i due degli anni scorsi, equivale a metà emissioni di anidride carbonica, ad una riduzione dei costi che sfiora il 40%, ad un efficientamento nel posizionamento delle fermate che contribuisce a rendere più fluido il servizio”.

Il Comune ha anche previsto la gratuità del servizio per i due alunni di classe prima di Velate che quest’anno, per la soppressione di una sezione da parte dell'ufficio scolastico regionale, dovranno frequentare la scuola Casati in modo tale da andare incontro all’inevitabile disagio delle rispettive famiglie. Per tutti gli altri studenti le tariffe restano invariate.

Nuovo gestore per il servizio mensa

Novità anche sul fronte mensa: sarà la ditta Dussmann Service il nuovo gestore del servizio mensa scolastica per il Comune di Usmate Velate.

Il nuovo appalto - fa sapere l'Amministrazione comunale - prevede due punti a tutela delle famiglie: blocco delle tariffe per i prossimi 5 anni e costi in carico alla società in caso di maggiorazioni dettate dall’emergenza sanitaria.

“In precedenza, queste maggiorazioni sono state assorbite dall’Amministrazione Comunale che se ne è fatta carico per evitare di gravare sulle famiglie residenti – aggiunge Mazzuconi – Ora l’appalto ci tutela maggiormente anche a fronte di incrementi nei costi dell’energia elettrica, del gas e delle derrate alimentare. Aumenti che, se dovessero avvenire a causa del contesto internazionale, non si ripercuoteranno sui bambini di Usmate Velate. I costi bloccati riguardano anche i servizi di pre e post scuola: prenderanno il via il prossimo 19 settembre alle medesime tariffe del 2021/2022”.