C'è grande attesa ad Arcore per la prima edizione del “Trofeo Knorr Bremse - Gara Internazionale di Ginnastica Artistica” che si terrà al PalaUnimec il prossimo 21 gennaio. La manifestazione, organizzata dall'Unione Sportiva Alfonso Casati, ha il patrocinio del Comune e il patrocinio del Coni Monza e della Brianza.

Ad Arcore il primo Trofeo Knorr Bremse dedicato alla ginnastica artistica

La gara, che promette di essere uno spettacolo di altissimo livello, vede iscritte ginnaste provenienti da tutto il Nord Italia e persino dalla Francia. Per la prima volta ad Arcore si svolgerà un evento di altissimo livello in un contesto internazionale.

Con oltre 60 ginnaste iscritte, il Torneo è destinato ad atlete di età dagli 8 anni in su, regolarmente tesserate presso le Federazioni dei rispettivi Paesi di provenienza. La competizione si articola in quattro categorie: Esordienti, Allieve, Juniores e Seniores. Le ginnaste affronteranno un programma tecnico impegnativo, che include esercizi alla trave, al corpo libero, al volteggio e alle parallele, sotto l'attenta valutazione della giuria composta da ufficiali di gara della federazione FGI o membri delle federazioni di provenienza.

La soddisfazione della società

Antonio Radice, presidente della società, ha dichiarato con entusiasmo:

"Il Trofeo Knorr Bremse rappresenta un momento straordinario per la nostra associazione e se negli anni è diventato un appuntamento fisso con il settore della ginnastica ritmica (nel 2024 sarà la 13esima edizione). Da quest’anno anche per il settore della ginnastica artistica abbiamo deciso di organizzare una manifestazione di respiro internazionale. Questo evento, non solo promuove l'eccellenza sportiva, ma crea un'opportunità unica per la crescita e l'ispirazione dei giovani atleti. Siamo grati a Knorr Bremse per il loro continuo sostegno e siamo certi che questa competizione lascerà un segno indelebile nel nostro percorso sportivo".

La partnership consolidata con Knorr Bremse testimonia il costante sostegno che l’azienda ha nei confronti della società Casati Arcore e alle sue iniziative, come questa gara.

La giornata di domenica sarà dedicata alla competizione ufficiale che sarà gratuita e aperta al pubblico, mentre sabato le ginnaste avranno l'opportunità di provare gli attrezzi nel pomeriggio, creando un'atmosfera di preparazione e familiarità con il palco della sfida.

Le atlete della Casati in gara

La Casati Arcore si presenta al Trofeo con un due squadre formate da Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Viola Galbiati, Chiara Mantovani, Anna Emilia Tognali, Marta Aquino, Marisol Peruzzetto, Selene Castoldi e Melissa Crivalli, pronte a dimostrare il talento e l'impegno che contraddistinguono la presenza nel mondo della ginnastica artistica della blasonata società arcorese. Le ginnaste saranno accompagnate in gara dall’allenatrice Sara Varisco.

La sfida culminerà con la premiazione delle migliori prestazioni sia a livello individuale (classifica all around e classifica per attrezzo) sia di squadra. Il Trofeo Knorr Bremse sarà assegnato alla squadra che otterrà il punteggio più alto, mentre un premio eleganza sarà conferito alla ginnasta che presenterà le coreografie più sorprendenti e coinvolgenti, catturando l'attenzione dei giudici.

“Per la nostra amministrazione è un piacere ed un onore patrocinare ed avere sul nostro territorio una gara di ginnastica artistica internazionale di questo livello. Siamo ancora più contenti di vedere la splendida collaborazione tra una delle nostre associazioni sportive e la Knorr Bremse, entrambe realtà molto importanti per il nostro territorio” hanno dichiarato Maurizio Bono, sindaco di Arcore, e Tommaso Confalonieri, consigliere delegato allo Sport.

La Casati Arcore a dicembre premiata con la Stella d'Oro

“Lo sport di alto livello è ancora protagonista in Brianza, in questo caso grazie alla due giorni di gare di ginnastica artistica organizzate dalla U.S. Casati Arcore. Come delegazione provinciale del CONI, lo scorso dicembre abbiamo conferito a questa prestigiosa società la Stella d’Oro, la più alta onorificenza in favore delle società sportive. Premio meritato non solo per la storia di questa importante realtà, ma anche per lo spirito di dedizione dimostrato nel formare giovani atleti e, in questo caso, nell’organizzare il primo Trofeo di ginnastica artistica di respiro nazionale ed internazionale” ha dichiarato Martina Cambiaghi, delegata Coni Monza e della Brianza.

Per concludere in bellezza questa straordinaria esperienza è prevista per domenica sera una cena di Gala che riunirà atleti, allenatori, giudici, sponsor e appassionati, creando un'occasione unica per celebrare l'eccellenza sportiva e stringere legami nella comunità ginnastica.