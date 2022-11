Nel pomeriggio al centro sportivo Seregnello presentato il nuovo allenatore del Seregno, Francesco Buglio, che prende il posto di Maurizio Lanzaro esonerato dal presidente Fabio Iurato dopo il pareggio di domenica contro il Ciserano. "Sono emozionato e contento di arrivare in una piazza importante".

Nuovo allenatore al Seregno per centrare i play off

Al centro sportivo Seregnello, nel primo pomeriggio, è stato presentato il nuovo allenatore del Seregno, il 65enne Francesco Buglio, con una lunga esperienza in panchina. Sostituisce Maurizio Lanzaro, sollevato dall'incarico dal presidente Fabio Iurato dopo il pareggio esterno contro il Ciserano. La squadra azzurra ha raccolto 13 punti nelle prime nove partite del girone B della serie D, con nove lunghezze di ritardo dal capolista Lumezzane.

"Umiltà e cultura del lavoro"

"Sono emozionato e contento di arrivare in una piazza importante - ha dichiarato Francesco Buglio, l'ultima stagione a Livorno - Ho la grande possibilità di trovare un gruppo importante con una classifica buona. Ringrazio Lanzaro che non mi lascia un gruppo che non ha valori. Dobbiamo cercare di migliorare la situazione positiva che ho trovato per le ambizioni della società. L'obiettivo? La parte sinistra della classifica, fino al quinto posto", che vale l'accesso ai play off. Buglio punta a conseguire "un filotto importante, abbiamo già due risultati positivi e c'è autostima. Ci sono giocatori che possono dire la loro per un obiettivo importante", da ottenere "tutti insieme con l'umiltà e la cultura del lavoro".

"Lunedì una partita sopra le righe"

Buglio ha un incarico fino al termine della stagione, "perché mi devo meritare il contratto per l'anno prossimo. Porto tanta esperienza, ma mi aspetto tanto aiuto dai giocatori. Lunedì (contro lo Sporting Franciacorta allo stadio Ferruccio, ndr.) mi aspetto una partita sopra le righe, anche per l'allenatore che ho sostituito". Il tecnico giocherà con il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3 senza stravolgimenti, "perché c'è già un modulo ben preciso. Dovremo giocare liberi di testa, il gruppo ha valori morali e tecnici e dobbiamo dare continuità ai risultati. Rinforzi sul mercato? E' presto, valuteremo se c'è da fare qualche cambiamento".

Il presidente punta sull'esperienza di Buglio

Il presidente, Fabio Iurato, ha ringraziato mister Lanzaro, che "ha lasciato un gruppo sano", e ha motivato la decisione della sostituzione per affidare la squadra a un tecnico di esperienza, "già pronto per un campionato difficile e livellato nel quale solo il Lumezzane ha qualcosa in più. Nessuna squadra è venuta a metterci sotto". Iurato ha ricordato l'investimento importante della scorsa stagione, culminata con la retrocessione dalla serie C, e l'obiettivo almeno dei playoff.