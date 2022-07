Il patron del Seregno Calcio respinge le critiche dei tifosi azzurri

In una conferenza stampa al centro sportivo Seregnello, il patron del Seregno Calcio, Fabio Iurato, ha chiarito i programmi della società e respinto le critiche dei tifosi azzurri.

I programmi della prossima stagione

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 giugno, presso il centro sportivo Seregnello, il patron del Seregno Calcio, Fabio Iurato, ha convocato una conferenza stampa per illustrare i programmi del club azzurro dopo la retrocessione in serie D ai playout e ha respinto le critiche dei tifosi. Insieme al proprietario romano c'erano il direttore sportivo, Luca Pacitto, e il responsabile del settore giovanile Cesare Bertolino.

L'iscrizione al campionato di serie D

Il proprietario romano Fabio Iurato ha annunciato che la squadra sarà iscritta al prossimo campionato di serie D, il termine per la presentazione dell'istanza è il 10 luglio. Pressoché nulle le possibilità di riammissione alla categoria superiore, perché cinque squadre dovrebbero essere escluse dalla Covisoc in assenza dei requisiti per lasciare un posto vacante. Il patron ha affermato che costruirà una squadra in grado di arrivare a gennaio il più in alto possibile nella classifica di serie D, per poi potenziarla se tifosi e città dimostreranno affetto nei confronti della propria squadra.

Il patron del Seregno Calcio respinge le critiche dei tifosi

Il proprietario ha respinto le critiche dei tifosi sulla mancata presenza nella società: "Ci sono sempre stato dal mercoledì pomeriggio e ho costruito una squadra dirigenziale legata al Seregno, non è una squadra romana. Non capisco perché si contesta la credibilità e la solvibilità della società: è tutto in regola e non abbiamo mai avuto punti di penalizzazione. Il pagamento degli stipendi? La questione non sussiste, invece nessuno dice che ho salvato il Seregno. Chi mi contesta non l'ho visto allo stadio nella finale playout con la Pro Sesto". Infine Iurato ha confermato l'allenatore Maurizio Lanzaro e il diesse Luca Pacitto.

