Massimo Sala nuovo allenatore. Iurato sta pensando di vendere?

Nel tardo pomeriggio di lunedì Massimo Sala ha firmato il contratto che lo lega al Seregno. L’esperto allenatore, reduce dall’esperienza alla Pro Patria è il terzo a sedersi sulla panchina sin qui più traballante del girone B della Serie D. Dopo l’esonero di Maurizio Lanzaro, il presidente Iurato ha incassato le dimissioni di Francesco Buglio, rimasto al timone degli azzurri solo tre settimane lungo le quali ha ottenuto una vittoria e due sconfitte, non offrendo prestazioni da ricordare.

Massimo Sala nuovo allenatore

«Lunedì sera della scorsa settimana– sottolinea il Team Manager Massimo Nobili – il mister ci ha contattato facendo presente l’assoluta necessità di raggiungere la sua famiglia per motivi personali. Di fronte ad una esigenza di questo genere non potevamo certo opporci». Una “ridda” di voci ha accompagnato l’uscita di scena di Buglio che è rimasto profondamente contrariato dai ripetuti atti di vandalismo alla sua macchina e dal clima ostile che ha trovato sin dal primo giorno da una tifoseria che non ha gradito l’esonero di Maurizio Lanzaro.

La proprietà ha contattato Massimo Sala ricevendo risposta affermativa. La presentazione del terzo allenatore di questa travagliata stagione è però slittata all’inizio di questa settimana, dopo che con la Varesina in panchina si è seduto il vice allenatore Diego Di Chiara. Il quale, dopo la sconfitta rimediata sul campo amico, ha però avuto parole di elogio per la squadra: «Nonostante la situazione delicata in cui ci troviamo – ha detto – ho apprezzato la reazione della squadra quando siamo andati sotto nel punteggio. Abbiamo anche creato le occasioni per andare 2-2 ma non le abbiamo concretizzate. La compattezza della squadra deve restare un punto fermo. Anche ogni allenamento dovrà essere affrontato con ancora più cattiveria e determinazione per ritornare alla vittoria che manca da tre partite».

Così Di Chiara. Adesso, quindi, la palla passa a Massimo Sala: «Si è detto pronto a cominciare – sottolinea Massimo Nobili – ed ha intenzione di lavorare sodo per dare alla squadra un gioco e una precisa identità».

Iurato sta pensando di vendere?

Ma non c’è solo la vicenda allenatore a tenere banco a Seregnello: nelle ultime ore ha preso consistenza la voce secondo cui Fabio Iurato, forse infastidito dal clima a lui ostile che si è venuto a creare, sta attentamente valutando l’ipotesi di cedere la società. Non è sfuggita, a chi era al “Ferruccio” la presenza di Antonino Lugarà, imprenditore edile noto in città e che qualcuno ha indicato come possibile acquirente. Ipotesi che non trova conforto nel club.

Rispetto a quanto si vociferava alla vigilia, invece, non ci sono state proteste plateali da parte della tifoseria seregnese. Pur negativa nel risultato, la partita con la Varesina ha mostrato un Seregno che ce l’ha messa tutta. Atteggiamento opposto era stato manifestato dai tifosi poche ore dopo le dimissioni di Buglio: «Dopo 3 settimane -avevano scritto sul loro profilo FB - ci ritroviamo qui di nuovo a commentare l’ennesimo fatto curioso che riguarda il nostro Seregno ovvero le fantomatiche dimissioni dell’allenatore dopo solo due partite e altrettante sconfitte. lurato dacci una risposta a questo ennesimo cambiamento, se non la trovi te la diamo noi: vattene da Seregno, sei la nostra rovina. La Curva Nord Seregno e i suoi tifosi vigileranno sempre a difesa dell’onore della nostra squadra».

Si avvicina il mercato invernale

Capitolo giocatori: con l’avvicinarsi dell’apertura del mercato invernale, pare che diversi abbiano chiesto di cambiare maglia: «La proprietà – specifica Nobili – ha dato assicurazione che in campo scenderà un Seregno che possa restare in corsa perlomeno per i play off. Se qualcuno ci chiederà di andare via, valuteremo la situazione ma di sicuro provvederemo ad adeguate sostituzioni».

(nella foto di copertina il presidente Fabio Iurato sulle tribune del Ferruccio. Vicino a lui l’imprenditore Antonino Lugarà)