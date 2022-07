Nasce il gruppo dei tifosi del Calcio Monza della Brughiera Briantea

L'obiettivo è grande: riunire tutti i tifosi (giovani e meno giovani) del Calcio Monza sparsi tra Seveso, Meda, Cantù, Lentate e Mariano e creare così un gruppo (e un domani un club ufficiale) di persone che vivono nella zona della Brughiera Briantea e che hanno in comune la grande passione per i colori biancorossi.

E' nato dunque da pochi giorni il gruppo "Brughiera Biancorossa". A darne notizia è stato il suo coordinatore Mauro Lunardi che ha anche fatto sapere che il gruppo è alla ricerca di un una sede ufficiale (per ora quella provvisoria è a Cantù) in cui potersi ritrovare ed organizzare le varie iniziative.

"Vogliamo tentare una nuova impresa - si legge nella nota indirizzata alla stampa -: quella di riunire in un gruppo, con l’obiettivo di diventare un club ufficiale, tutti i tifosi monzesi della Brughiera Briantea. Un’impresa perché siamo in un territorio di confine, suddiviso in due province e dove il campanilismo tra i diversi comuni è ancora molto forte. Ma sono proprio questi elementi che ci hanno spinto a creare un nuovo punto di aggregazione per tifare insieme Monza, al Brianteo ed in trasferta e diventare un punto di riferimento per la zona, unendo le diverse

generazioni (più o meno giovani) sotto i colori biancorossi".

"Il primo passo è stato quello di creare un simbolo per il gruppo e a breve verrà anche preparato uno striscione per poterlo appendere allo stadio. Siamo in cerca di una sede e lanciamo fin da subito la disponibilità ad accettare proposte e collaborazioni per trovare un luogo fisico per poterci ritrovare ed organizzare l’attività del gruppo".