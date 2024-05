Appuntamento con il WWF il giorno della festa della mamma

Escursioni per tutte le età per presentare le oltre 2000 piante recentemente messe a dimora e realizzazione di un laboratorio di manutenzione forestale dei nuovi ambiti naturali.

Un giorno all'insegna del verde

Le escursioni si terranno tutte in occasione di domenica 12 maggio, Festa della Mamma. In programma diverse visite guidate: ad esempio nell'Oasi del caloggio a Bollate (ritrovo fissato al ponticello in legno in via Caloggio a Bollate alle ore 10.15); nell'Oasi Fosso del Ronchetto di Seveso e nella storica Oasi del Bassone Torbiere di Albate-Como.

In programma anche un evento straordinario nel neonato Parco della Valle dei Mulini del Comune di Meda con un’escursione lungo il Sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino (vedi foto), adatta a tutte le età per presentare le oltre 2000 piante recentemente messe a dimora. Il ritrovo è fissato alle ore 9 davanti al Vecchio Mulino.

In contemporanea sarà realizzato un laboratorio di manutenzione forestale dei nuovi ambiti naturali in compagnia dei volontari del WWF Insubria, del Comitato Parco Regionale Groane - Brughiera e della Cooperativa Sociale La Brughiera.