Cosa fare in Brianza nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

In questo secondo weekend di giugno sono davvero tantissime le opportunità di divertimento per grandi e piccini in programma in Brianza. Ecco quindi qualche spunto interessante per gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023.

Cosa fare in Brianza nel weekend: gli appuntamenti a Vimercate

A Vimercate, come già annunciato in settimana, torna Vimercate dei ragazzi: tre giorni di teatro, laboratori, arte di strada, giochi e letture dedicati ai piccoli spettatori e alle piccole spettatrici. La città vedrà riunirsi operatori ed operatrici del settore, bambini e bambine, ragazzi e ragazze e tanti cittadini intorno a spettacoli teatrali e laboratori artistici dedicati al pubblico dei più giovani.

Il programma completo dell'iniziativa lo trovate a questo link mentre per ulteriori approfondimenti potete visitare il sito web www.vimercatedeiragazzi.it

Festa anche a Lesmo, Correzzana, Bernareggio e Busnago

Sempre in territorio vimercatese vi segnaliamo quattro eventi interessanti. A Lesmo da oggi fino a domenica 11 giugno andrà in scena il Summer Fest della Croce bianca. L'appuntamento è al Pala Ilpra in via Marconi. Una bella iniziativa solidale visto che il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per la Croce bianca.

A Correzzana invece domani, sabato 10 giugno, appuntamento con la "Sgambada", una passeggiata enogastronomica per i sentieri della cittadina. La partenza è prevista dal Centro Sportivo comunale dalle ore 18.30. Le iscrizioni sono aperte anche oggi, venerdì 9 giugno.

A Bernareggio invece, per gli amanti della della musica, torna il Villanova Music Fest, un evento di cui il Giornale di Vimercate è media partner. Da stasera fino all'11 giugno musica live, cucina e griglia con area coperta.

Infine a Busnago, sempre da oggi fino all'11 giugno, si apre l'evento "Feudo in Festa con gli Sbandieratori" con l'esibizione degli sbandieratori “Torre dei Germani”.

Eventi a Monza

A Monza weekend ricco di appuntamenti quello dal 9 all'11 giugno 2023.

Due in particolare gli eventi da segnalare. Domani, sabato 10 giugno, è in programma la decima edizione della celebre Admo Run, che non sarà solo una corsa non competitiva, ma anche un momento di festa e celebrazione della vita e della salute che vedrà protagonisti runners, donatori di vita potenziali o effettivi, riceventi, care giver e chiunque altro voglia partecipare e festeggiare la vita.

L'appuntamento è alla Cascina San Fedele sabato 10 giugno 2023 dalle 17.30 dove sarà possibile iscriversi al registro dei potenziali donatori di vita; effettuare visite posturali gratuite e conoscere le associazioni (sportive, studentesche, salute) del territorio: Avis Monza, SISM, 10xAthletics, e molte altre.

Strabassotti

Sempre a Monza domenica 11 giugno 2023 ci sarà la «Strabassotti». Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati della razza, ma anche di un simpatico evento per grandi e piccini amanti degli animali.

La sfilata riservata ai bassotti di tutta Italia (ma non solo) partirà alle 11 da Villa Mirabello. La kermesse, organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo Ruescue Bassotti di Alessandro Nigro, ha visto coinvolti, ogni volta, oltre 1000 partecipanti con i loro bassotti a seguito.

Eventi a Muggiò

Anche a Muggiò nel weekend ci sono due interessanti iniziative:

Spettacolo Installazione Itinerante "L'Autogrill degli uccellini"

Lo spettacolo, attraverso un percorso a piedi nel Parco di Villa Casati, racconta storie di uccelli che abitano tra i rami e le fronde degli alberi: storie vere raccolte dagli ornitologi e storie fantastiche, tratte dalla mitologia e dalla letteratura. Uno spettacolo consigliato a tutti i bambini e le loro famiglie.

Sabato 10 giugno, ore 16:00

Parco di Villa Casati - accesso da via Baruso - evento gratuito

Spettacolo di teatro canzone "Abbrassens"

Una performance tra parole e musica, racconti e canzoni, dove l'umorismo del comico Alberto Patrucco si combina con la genialità e l'ironia senza eguali di Georges Brassens, uno degli indiscussi padri della canzone d'autore. Lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Alberto Patrucco.

Domenica 11 giugno, ore 21:00

Cascina Faipò - via Filippo Meda, 2 (Muggiò) - gratuito

Atletica in festa a Meda

Una mattinata di sport e divertimento, con un grande messaggio di inclusione per tutto il territorio. Domenica 11 giugno dalle ore 9 sarà tempo di “Atletica in festa” al campo di atletica dello stadio “Città di Meda” (via Icmesa 25) dell’omonima città. La manifestazione sportiva non competitiva per bambini e ragazzi con e senza disabilità è alla sua prima edizione ed è organizzata in maniera congiunta tra le società sportive di Briantea84 e Atletica Meda014 con il patrocinio del Comune di

Meda e della Provincia Monza e Brianza. In programma gare di 50 e 80 metri piani, salto in lungo con rincorsa, lancio del vortex e staffetta finale 4x50 metri.

Sempre a Meda inizia proprio questo weekend la rassegna estiva "MEDAEstate". Tanti appuntamenti per grandi e piccini fino a settembre. Qui il calendario completo:

Eventi a Seregno

A Seregno prosegue la rassegna promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive del territorio "Seregno sport week". La manifestazione che andrà avanti fino a metà giugno, prevede tanti aventi anche nel corso di questo fine settimana. Di seguito alcune locandine:

Eventi a Cesano Maderno

Tre giorni di divertimento per vivere lo sport e la città all’insegna della condivisione e dell’inclusività. L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno organizza per il 9, 10 e 11 giugno “Sport In Città”, l’edizione 2023 della Festa dello Sport con eventi che coinvolgeranno migliaia di ragazzi dell’intera Brianza

Il clou delle attività sportive si concentrerà nel weekend del 10 e 11 giugno. Dalla mattina di sabato, nel giardino di Palazzo Arese Borromeo, saranno presenti gli stand e le attrezzature delle società sportive, nel pomeriggio attività di arrampicata, partite di calcio integrato a cura della Rete Tiki Taka e dimostrazioni varie.

Eventi a Desio

A Desio da non perdere domani, 10 giugno 2023, le Mini Olimpiadi promosse da Ens (Ente Nazionale Sordi), un’occasione di movimento e inclusione sociale per tutto il territorio e non solo.

Atletica leggera, velocità, salto in alto, staffetta, vortex, tiro a segno, basket, beach volley, rugby touch, calcio e giochi a sorpresa, sono questi gli ingredienti che animeranno la città di Desio con la manifestazione rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, dalle 8 alle 18, presso il centro sportivo comunale di via Gaetana Agnesi.

Un evento per i piccoli della materna

Nell'ambito dei progetti intergenerazionali promossi dal Comune in collaborazione con il Centro Il Girasole, domani, sabato 10 giugno, i volontari degli orti urbani di via Oslavia accoglieranno i bambini della scuola Sacro Cuore per travasare le piantine germogliate nell'orto numero 82, riservato a creazioni a scopo sociale.

Eventi a Carate

Domenica 11 giugno dalle ore 16.00 alle ore 23.00 a Carate torna l’immancabile appuntamento con la Notte Bianca dello Sport, con la partecipazione delle associazioni sportive del territorio e la collaborazione dei commercianti caratesi.

Il programma, ricco e variegato, comprende dimostrazioni, attività sportive e ricreative volte alla promozione dell’offerta sportiva locale, all’intrattenimento e all’aggregazione sociale.

Vi aspettano per le vie del centro: un campo da basket e da pallavolo, attività con il pony, una parete di arrampicata, oltre a dimostrazioni di arti marziali, di tennis, di ginnastica artistica e ritmica, di atletica e di handbike. Non mancheranno inoltre esibizioni di danza - in piazza IV Novembre e in paese - con musica che spazia dal classico, al contemporaneo, fino al country, un’esposizione di moto storiche, un percorso di avviamento alla guida, un calciobalilla a 11 e giochi in legno per bambini. Negozi aperti e punti di ristoro vi accompagneranno lungo tutto il percorso.

Sempre a Carate si segnala l'evento in programma domani, sabato 10 giugno, "Il mondo corre in Brianza". Si tratta di è una marcia non competitiva che si snoderà lungo due percorsi di 6 e 16 Km all’interno del Parco Valle Lambro.

La partenza è prevista alle ore 17.00 e l'arrivo entro le ore 20.30 presso la Residenza “Il Parco”. L' evento di carattere ludico-motorio aperto a tutti e rivolto, in particolare, agli alunni delle scuole e alle loro famiglie, si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti. Tutto il ricavato dell'evento sarà devoluto alla realizzazione di progetti sanitari in Africa.

Eventi fuori provincia

Questo weekend nella vicina Cernusco Sul Naviglio arrivano Le Notti della Taranta, un evento che promette di invadere la città con allegria e una scarica di energia, di cui il Gruppo Netweek è media partner. La festa tradizionale salentina si terrà dal 9 all'11 giugno 2023: tra il Parco Trabattoni e le vie del centro storico circostanti, si potrà assistere ai sei concerti che animeranno il borgo cernuschese per l’occasione e si potrà essere coinvolti dai conturbanti ballerini del Laboratorio itinerante alle 18, il 10 giugno.