Cinque concerti per un totale di circa 2500 spettatori (in media 500 persone a serata). Gli eventi di luglio a Villa Zoia, terminati il 16 luglio con lo spettacolo della Blues Brothers Tribute Band, hanno fatto registrare il tutto esaurito con grande soddisfazione dell'Amministrazione comunale, organizzatrice della kermesse musicale.

I concerti dell'estate concorezzese fanno il tutto esaurito

Un riscontro più che positivo alle proposte messe in cartellone per l'estate 2022 e che di certo non sono finite. Il calendario delle iniziative è ancora fitto di eventi tra sagre, conferenze ed eventi culturali, enogastronomici e sportivi che proseguiranno fino a settembre inoltrato.

E mentre gli uffici comunali sono già al lavoro per la definizione delle iniziative culturali per il prossimo autunno, arriva il commento positivo dell'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo: