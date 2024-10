In occasione dei 60 anni, inaugurato il 7 novembre, il Teatro Ideal della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Varedo, presenta una spettacolo/testimonianza teatrale “di riflessione” “NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI”.

"Non esistono ragazzi cattivi": a Varedo una toccante testimonianza teatrale

Nell'occasione i ragazzi della Comunità Kayrós si racconteranno sul palco con l'aiuto di Don Claudio così da regalare al pubblico la propria vita e la propria esperienza aprendosi totalmente, toccando temi del mondo giovanile: famiglia, amicizia, inclusione, legalità, bullismo.

A differenza di tanti altri validi spettacoli e/o interventi sulle medesime tematiche tenuti da esperti adulti, il progetto Kayrós “NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI” ha per protagonisti i ragazzi stessi che incontrano il pubblico offrendo la loro testimonianza diretta. I giovani “protagonisti”, adolescenti, per lo più in esecuzione penale o in messa alla prova, svolgono così un’importante attività socialmente utile in riparazione dei loro reati.

Kayrós, lo ricordiamo, è una comunità di accoglienza (www.kayros.it) per minori e maggiorenni in situazioni difficili fondata nel 2000 da don Claudio Burgio, collaboratore di don Gino Rigoldi, ed ora cappellano del carcere minorile C. Beccaria di Milano.

La comunità

La comunità che ha sede a Vimodrone, nella periferia est di Milano, ospita adolescenti provenienti dal carcere minorile, dalle periferie milanesi e dalla strada; ragazzi trasgressivi che, abbandonati a se stessi, sconfinano in comportamenti antisociali e perdono il controllo della loro impulsività fino a diventare pericolosamente violenti.

Don Claudio e gli educatori di Kayròs accompagnano questi giovani in un itinerario educativo volto al cambiamento e al raggiungimento di una autonomia responsabile.

Lo spettacolo ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione via @ a: prenotazioni@teatroidealvaredo.it o tramite whatsapp al n° 351/6364007.