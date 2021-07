Un'estate a scena aperta a Cesano Maderno

"A scena aperta 2021: voglia di ripartire". E' questo lo slogan col quale l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurilio Longhin lancia il programma delle iniziative per i mesi di luglio e agosto dell’estate 2021 a Cesano Maderno. Un calendario ricchissimo frutto dell'impegno dell’assessorato alla Cultura guidato dall'assessora Silvia Boldrini e del supporto di realtà e associazioni locali. Così Boldrini:

"Un'estate da vivere in Città per ripartire con la cultura quale veicolo trainante della ripresa, grazie ad una serie di eventi pensati con un taglio familiare per il coinvolgimento di tutti, e con un’attenzione particolare riservata ai bambini, con l’obiettivo di stare quanto più possibile all’aria aperta: sia per allontanare ogni rischio ancora insito nell’utilizzo di ambienti ristretti che per riappropriasi degli ampi spazi che Cesano è in grado di offrire. Sono diversi i filoni sui quali il calendario che proponiamo ha puntato, nella loro eterogeneità per abbracciare il pubblici più vasto a soddisfare differenti attese: Cultura, Sotto le stelle, Musica, Eventi, Spettacoli. Vorrei ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato nell’allestimento del programma, contribuendo così a favorire la ripresa della vita dell’intera collettività".

Cultura

La Cultura passa innanzitutto attraverso Palazzo Arese Borromeo e le sue promozioni d’estate che permettono di riscoprire le valenze del Palazzo Arese Borromeo e del suo Giardino che consentono diverse possibilità di visita, con ingresso singolo o con visita guidata. Visite in autonomia di palazzo Arese Borromeo con partenza dei turni ogni 90 minuti. Prenotazione sul sito www.villeaperte.info, nella sezione “Visite guidate”. Visite guidate di palazzo Arese Borromeo, tutte le domeniche alle 15 e alle 16.30. Visita guidata di Palazzo Arese Borromeo a cura dell’Ufficio Cultura e delle Associazioni Amici del Palazzo e Parco Borromeo e Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo. Prenotazione sul sito www.villeaperte.info, nella sezione “Visite guidate”. Per il terzo anno il Palazzo sarà aperto anche il giorno di Ferragosto e, dal 10 luglio a fine agosto, ritorna l’ingresso gratuito riservato ai cittadini cesanesi: un’occasione in più per riscoprire la valenza di Cesano.

Sotto le stelle

Sotto le stelle nel Giardini del Palazzo. Grazie alla collaborazione con Atletica Cesano, Fitness Dance Parco Borromeo e di Auser, prosegue tutti i giorni fino al 30 settembre (compreso il mese di agosto) l’apertura serale del giardino fino all’imbrunire (con orario che varia a seconda del periodo), con possibilità per tutti di usufruire del grande polmone verde in centro città. Ma il giardino non è solo movimento: grazie ai suoi spazi prosegue per tutta estate Il Cinema sotto le stelle alle 21.30 circa, con ingresso da via Garibaldi a cura di Excelsior. Davanti al Palazzo, in piazza Esedra, si tengono i Mercatini di Cesano sotto le stelle, il 16 e 23 luglio dalle 18 alle 23.

Torna il Pic-nic

Per il secondo anno, venerdì 30 luglio dalle 19.30 viene riproposto il “Pic-nic serale insieme sotto le stelle”, nel Giardino Arese Borromeo, con ingresso per l’evento da via Garibaldi (in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato). Occorre portare il cibo da casa per trascorrere una serata sotto le stelle in compagnia. Accompagnamento musicale a cura dell’Associazione ProMusica con il gruppo Friday Jazz Quartet and Voice: un repertorio di brani, dal jazz allo swing con incursioni nel blues. Nel corso della serata, per unire cultura e divertimento, sarà anche possibile prendere parte alle visite guidate di Palazzo Arese Borromeo. Prenotazioni attive dal 12 luglio sul sito www.villeaperte.info, nella sezione “Eventi”.

Musica

Proseguendo in tema musicale, l'estate 2021 di A scena aperta propone la seconda edizione di “Venerdì in musica”, tutti i venerdì alle 21 nel cortile di palazzo Arese Jacini, con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info alla sezione Eventi. Il calendario prevede:

16 luglio: Blues and something like Blues con brani di P. Daniele, J. Mayer, R. Ford, R. Charles, J. Hendrix, D. Ellington, N. Simone, J. Page, H. Hancock, F. De Andrè, L. Battisti, E. Gale. Eseguito dal quartetto Winny de Blues.

23 luglio: Musiche senza Tempo, un’ampia carrellata storica di stili e forme compositive, (Vivaldi e Telemann, Haydn, Piovani, Joplin, Piazzolla) . Eseguito dal trio Woodwind Trio.

6 agosto: Passione Argentina – Tango, Milonga, Candombe … E Un Po’ Di Swing! Da Gardel a Pujol, con qualche sorpresa! Un viaggio nel mondo del tango . Eseguito dal trio La Sonrisa.

Novità dell’edizione 2021, all’esterno del Santuario di Santa Maria della Frasca a Binzago (in caso di maltempo, nella chiesa di Binzago), alle 21 di sabato 24 luglio, Orlando (Celine Hanni voce e arpa) di Musicamorfosi. Ingresso gratuito. Prenotazioni sul sito www.suonimobili.it.

Per concludere la rassegna, alle 21 di giovedì 12 agosto a Palazzo Arese Borromeo Speak low (Lucia Cadotsch ft. Kit Downes) di Musicamorfosi. Ingresso gratuito. Prenotazioni sul sito www.suonimobili.it

Eventi

Per il settore Eventi, presentazione del progetto “Medici in campo” mercoledì 14 luglio, alle 20.30, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo. Il progetto, realizzato dalla società sportiva Don Bosco e dal Poliambulatorio Medici in Famiglia, ha come obiettivo quello di garantire a tutti i ragazzi che praticano attività sportiva un monitoraggio della loro salute a 360 gradi, inteso come un vero e proprio screening pediatrico che permetterà alle famiglie di individuare precocemente i bambini che rischiamo di sviluppare patologie cardiache, di intercettare minori in sovrappeso o con difficoltà psicomotorie, di riscontrare difetti di postura al fine di poter intervenire per tempo. Ingresso gratuito. Prenotazioni via email a db.cesanomaderno@gmail.com.

Domenica 15 agosto, in piazza Arese presso il santuario della Beata Vergine del transito, tradizionale Festa del Pasquè preceduta dal triduo di preparazione con la recita del rosario serale da giovedì 12 a sabato 14. La Messa di Ferragosto sarà celebrata alle 10, mentre alle 20.45 si reciterà il rosario con la benedizione.

Spettacoli

Ultimo, ma solo in ordine di elencazione, il cartellone degli spettacoli, quanto mai vario e accattivante. "Cose così", spettacolo clownesco alle 21 di venerdì 9 luglio nel cortile di Palazzo Arese Jacini, (in caso di maltempo, presso l’auditorium Disarò). Due strampalati personaggi clowneschi portano una ventata di allegria, sorpresa e divertimento con gag, scherzi, acrobazie, giocolerie e bolle di sapone. A cura dell’Associazione Teatro dell’Aleph. Ingresso gratuito. Prenotazioni sul sito www.villeaperte.info, nella sezione “Eventi”.

Domenica 15 agosto alle 17.30, nel cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo, "Grano, fuoco e cenere", spettacolo con attori e trampolieri - musica diffusa. Un’antica festa sull’aia in cui tutto ciò che appartiene alla vita agreste (lavandaie, falciatori, ragni, insetti e pipistrelli) s’incontra con alcuni personaggi della tradizione religiosa contadina (angeli e diavoli) e dei riti pagani (fate, elfi e streghe) in un rito propiziatorio che termina con un allegro girotondo attorno ad un piccolo falò. A cura dell’Associazione Teatro dell’Aleph. Ingresso gratuito. Prenotazioni sul sito www.villeaperte.info, nella sezione “Eventi”.

Lo spettacolo "I comizi delle streghe" si terrà alle 21 di venerdì 20 agosto nel Cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo. Le streghe hanno deciso di tornare e combinarne delle belle: vogliono raddrizzare un po' le cose, a loro sembra che siano un po' storte, e si sarebbero messe in testa come di...salvare il mondo? Spettacolo scritto e interpretato da Maila Ermini. A cura del Teatro La Baracca. Ingresso gratuito. Prenotazioni sul sito www.villeaperte.info, nella sezione “Eventi”.

La "Passeggiata delle fate" si svolgerà invece alle 17.30 di domenica 29 agosto nel Giardino Arese Borromeo: spettacolo itinerante con trampolieri a cura dell’Associazione Teatro dell’Aleph.

Venerdì 27 agosto dalle 19.30, infine, nel Giardino Arese Borromeo, ritorna il "Pic nic Cynara Flair". Si tratta delle riproposizione di una formula collaudata di successo che prevede, nella quota di partecipazione, anche la visita serale a Palazzo Arese Borromeo. Info, costi e prenotazioni: cynaraflair@gmail.com.