Uova di Pasqua in regalo ai bambini che devono fare il tampone. E’ la bella iniziativa promossa in questi giorni al drive through di via Icmesa a Meda.

Dopo le primule ai papà, le uova di Pasqua ai bambini

Dopo le primule donate ai papà il 19 marzo, in occasione della loro festa, l’associazione MedaSport, che gestisce il centro sportivo “Città di Meda”, ha pensato a un altro bel gesto per addolcire questo periodo difficile per tutti e regalare un sorriso ai bambini che in questi giorni precedenti alla Pasqua stanno arrivando al drive through per effettuare il tampone. A tutti loro è stato donato un uovo di cioccolato. Un omaggio davvero molto gradito.