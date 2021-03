A Meda arriva la guida per leggere il Bilancio comunale

A Meda l’abc del Bilancio comunale in una guida per tutti i cittadini. A disposizione dei cittadini un semplice e utile strumento per leggere e meglio comprendere i documenti che delineano presente e futuro della nostra città: pubblicato sul sito comunale con tutti gli atti in versione integrale.

Una guida alla lettura del bilancio comunale

Bilancio di previsione e Documento Unico di Programmazione sono atti fondamentali dell’Amministrazione comunale, puntualmente messi resi pubblici dopo la loro approvazione. Sono documenti di grande importanza per comprendere quali siano le risorse finanziarie a disposizione, ne indica la loro provenienza e come l’Amministrazione comunale intende spenderle in funzione di servizi ed opere per la Comunità. Conoscerli quindi permette ai cittadini di essere informati sulla gestione della Città e sulle decisioni prese dagli Amministratori.

Eppure la loro lettura non è certo facile: un aiuto alla comprensione quest’anno viene da una guida scaricabile dal sito internet istituzionale, unitamente a tutti gli atti approvati in Consiglio comunale.

“A disposizione di tutti in modo semplice e comprensibile”

“Il Bilancio è un documento complesso che utilizza un linguaggio tecnico e che presuppone conoscenze specialistiche: pertanto può risultare di difficile lettura”, sottolinea l’assessore al Bilancio e alla Trasparenza Umberto Sodano promotore dell’iniziativa. “Con questa sintetica pubblicazione vogliamo offrire uno strumento che consenta di averne una visione d’insieme e una lettura più facile e comprensibile, spiegando ai cittadini, ad esempio, la differenza fra bilancio di previsione e bilancio consuntivo, le procedure per la loro redazione, le varie tipologie di entrate, come vengono suddivise e impegnate le spese, ecc. I cittadini potranno trovare anche le cifre relative ai principali investimenti programmati dall’Amministrazione, oltre ad indici sintetici del Bilancio”.

“Partecipazione e trasparenza iniziano da qui”

“La partecipazione attiva dei cittadini e la trasparenza dell’operato delle Amministrazioni”, commenta il sindaco Luca Santambrogio “comincia proprio da qui: avere chiaro le risorse a disposizione e le modalità con cui esse vengono impiegate, compresi i vincoli posti a livello regionale e nazionale. Ci auguriamo che questa semplice guida sia di concreto aiuto nella lettura del Bilancio e del Documento Unico di Programmazione che tutti possono facilmente consultare collegandosi al sito istituzionale del Comune”.

La Guida alla lettura del Bilancio unitamente a tutti gli atti integrali di programmazione economica – sottolinea l’Amministrazione comunale in conclusione della nota diffusa – sono consultabili a questo link. Il Bilancio comunale, approvato nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 4 marzo (in netto anticipo sulla scadenza prevista del 30 aprile) quest’anno è stato fissato in oltre 27 milioni di euro: il 31,81% delle spese correnti è destinato ad investimenti.