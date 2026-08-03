A Meda Estate trionfa la solidarietà: il Gruppo alpini aiuta altre due realtà

Prima il sostegno alla Rsa Besana a alla scuola dell’infanzia Maria Bambina, messe in ginocchio dall’alluvione del 22 settembre, poi a due realtà del territorio che portano avanti preziosi progetti. Non ha mai fine la generosità del Gruppo alpini di Meda, che hanno reso «Meda Estate» non solo una rassegna basata su divertimento, musica e condivisione, ma anche un evento con protagonista la solidarietà.

Meda Estate si tinge di solidarietà

Grazie all’entusiasmo e all’impegno instancabile dei volontari con le Penne nere, lo stand enogastronomico di piazza Cavour è stato un punto di riferimento per le centinaia di cittadini e non che hanno affollato l’isola pedonale durante gli eventi estivi. Tra panini, piatti tradizionali e momenti di convivialità, il calore della festa si è tradotto in una straordinaria risposta di generosità. Il palco delle sere d’estate si è trasformato, anche nell’ultima serata, in un sostegno concreto per la comunità. Il Gruppo alpini medese ha infatti raggiunto un terzo e un quarto importante traguardo solidale, dando in beneficenza due assegni da mille euro ciascuno, ottenuti con la gestione dello stand di street food attivo durante la rassegna 2026 dei concerti estivi organizzata dal Comune in piazza Cavour.

Il Gruppo alpini ha sostenuto quattro associazioni

Mercoledì 29 luglio a beneficiarne sono stati l’associazione Il Regalo di Carlotta, che sostiene le famiglie bisognose del territorio in ricordo della piccola Carlotta Bompignano, morta a soli due anni per un tumore al cervello, e l’ospedale di Desio tramite Lp Bike Team, il sodalizio guidato da Sergio Ronchetti che sta raccogliendo fondi per dotare il nosocomio di un robot chirurgico e renderlo un’eccellenza dal punto di vista tecnologico.

Soddisfatti sindaco e assessore