Il bollettino settimanale

A Nova Milanese 800 persone hanno contratto il Covid-19. Il sindaco Fabrizio Pagani: "Stiamo pagando le cene dell'ultimo dell'anno".

Si viaggia a circa 50 contagi al giorno in città. Infatti, a Nova Milanese 800 persone hanno contratto il Covid-19. "I positivi salgono giorno dopo giorno - ha affermato Pagani - Fino a venerdì 7 gennaio si sono contati 775 positivi". Non è facile sapere quanti sono ospedalizzati, sintomatici o asintomatici: "Prima cercavo di chiamare a casa uno per uno i novesi, ma con numeri così alti è impossibile. Spero che tutti stiano bene".

Pagani: "Stiamo pagando le cene dell'ultimo dell'anno"

Non ha dubbi il sindaco Fabrizio Pagani: "Stiamo pagando le cene dell'ultimo dell'anno". Code infinite davanti alle farmacie e centinaia di persone a casa in isolamento: "Ci sono intere famiglie in quarantena, spero comunque che questo trend si arresti nei prossimi giorni - ha detto - Anche se temo che con l'apertura delle scuole la situazione faticherà a migliorare".