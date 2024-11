Arriva da Usmate il nuovo comandante della Polizia locale di Arcore

Nuovo cambio al vertice del comando della Polizia locale di via Corridoni, ad Arcore. Dopo la destituzione dell'ex comandante Marco Bergamaschi e l'arrivo in città di Gabriele Garberoglio, nell'aprile scorso, ora la Polizia locale ha un nuovo condottiero.

Giovedì 21 novembre si è svolta la selezione tra oltre una ventina di candidati che avevano avanzato la domanda per il bando di nuovo comandante della Polizia locale di Arcore.

Ad aggiudicarsi il concorso è stato Mario Nappi, attuale comandante della vicina Polizia locale di Usmate. Nappi dunque subentra a Gabriele Garberoglio.

Chi è Mario Nappi?

Nappi, ricordiamo, approdò al comando di Usmate nel 2022. Una figura giovane e brillante ma che può vantare già un’esperienza decennale maturata prima nel Comune di Brugherio, dove ha lavorato come agente scelto impegnandosi in modo particolare nella prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e dei reati, oltre a svolgere indagini di Polizia Giudiziaria. E successivamente ad Usmate. Dal 2020, inoltre, ha ricoperto anche il ruolo di responsabile di settore presso il Comune di Ranica.

Nel frattempo l’amministrazione comunale di Usmate potrebbe già concedere il nullaosta per la mobilità volontaria del suo dipendnete già in queste ore. Se non dovessero esserci intoppi Nappi subentrerà a Garberoglio già durante i primi giorni di dicembre e il nuovo comandante continuerà a guidare il comando di Usmate e, contemporaneamente, quello di Arcore.