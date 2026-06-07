Bufera in Forza Italia per il nuovo assessore di Fratelli d’Italia

A un anno dalle elezioni amministrative di Lentate sul Seveso del 2027 Fratelli d’Italia ce l’ha fatta ad approdare in Giunta con un proprio rappresentante: il capogruppo (ora ex) Simone Grassi è il nuovo assessore alla Pubblica Istruzione, andando a sostituire Domenico Pansera (Forza Italia), al quale il sindaco Laura Ferrari (pure lei di Forza Italia) aveva revocato la delega dopo la sua partecipazione alla cerimonia del 25 Aprile organizzata dall’Anpi.

Ricucito lo strappo con Fratelli d’Italia

Il nuovo incarico suggella la ricucitura dello «strappo» che si era venuto a creare tra Fratelli d’Italia e il resto della maggioranza di Centrodestra (Lega e Forza Italia- Vivere Lentate) subito dopo le amministrative del 2022, quando nonostante il partito di Giorgia Meloni avesse ottenuto il 15 per cento dei voti non gli era stato dato un assessorato. «Se saremo trattati come figli di un Dio minore non garantiremo il nostro appoggio», aveva detto Grassi al Consiglio di insediamento, manifestando apertamente la propria amarezza. E negli anni, in diverse occasioni, ci sono stati momenti di attrito con la Giunta, tanto che la spaccatura sembrava insanabile.

E invece il sindaco forzista ha mantenuto quanto «promesso» nel 2022, quando aveva dichiarato che il mandato sarebbe durato cinque anni e quindi non era escluso che in futuro un assessorato sarebbe stato assegnato anche a Fratelli d’Italia.

Simone Grassi nuovo assessore

«Con l’entrata in Giunta di Fratelli d’Italia si consolida un rapporto di collaborazione politica e amministrativa che conto sia foriera di significativi risultati – il commento di Ferrari dopo la nomina – Benvenuto Simone e buon lavoro». «Finalmente, anche se dopo quattro anni, abbiamo ottenuto quello che volevamo – ha dichiarato Grassi, 31 anni, con un impiego all’Enav a Linate – In questi anni in più occasioni avevamo manifestato il nostro malcontento, ma ora siamo soddisfatti del risultato ottenuto e siamo pronti a lavorare con il resto della Giunta per il bene della comunità».

Al suo posto, ai banchi del Consiglio, dovrebbe sedersi (salvo rinuncia) Christian Aprile, primo nella graduatoria dei non eletti alle scorse amministrative. Congratulazioni al nuovo assessore sono arrivate anche dalla minoranza Pd: «Il 25 Aprile sarà una data da ricordare anche per Fratelli d’Italia, una ricorrenza che nel 2026 ha creato le condizioni per far entrare in Giunta la nuova forza politica. Auguriamo buon lavoro nell’interesse dei lentatesi».

La dura reazione della segretaria di Forza Italia Maria Antonia Mazzola

Gli ha fatto gli auguri pure la segretaria cittadina di Forza Italia, Maria Antonia Mazzola, che però non ha nascosto il suo malcontento per la scelta fatta, dato che aveva chiesto ai vertici provinciali che il nuovo assessore fosse sempre di Forza Italia. E si è detta stupita per aver saputo della nomina solo a cose fatte, senza che fosse convocato un incontro, come era stato concordato:

«Apprendiamo con sorpresa la decisione del sindaco di procedere alla nomina di un nuovo assessore espressione di Fratelli d’Italia, senza alcun confronto preventivo con Forza Italia e senza che il partito locale ne fosse minimamente informato – ha scritto Mazzola in una nota – La revoca dell’assessore espressione di Forza Italia era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario personale con il sindaco. Proprio per questo motivo ritenevamo corretto, naturale e rispettoso degli equilibri politici della maggioranza che si aprisse un confronto con il nostro partito per individuare una nuova soluzione condivisa. Invece si è scelta una strada diversa, senza un coinvolgimento del partito locale e anche con una totale assenza del coordinamento provinciale. Ci spiace soprattutto alla luce del contributo che Forza Italia ha sempre garantito con serietà, equilibrio e spirito costruttivo all’Amministrazione cittadina».

La dichiarazione del segretario provinciale Luca Veggian

Diversa la versione di Luca Veggian, segretario provinciale degli Azzurri: «Sono rimasto sorpreso dal comunicato stampa. Mazzola può dire di non essere d’accordo con la scelta fatta, ma non che non sia stata informata o coinvolta. Ci siamo sentiti telefonicamente e so che anche il sindaco si era resa disponibile a un incontro». La scelta del nuovo assessore è stata presa anche dopo un confronto con Roberto Ceppi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia:

«Il lavoro che stiamo facendo, non solo a Lentate, è quello di ridefinire gli equilibri all’interno delle Giunte specialmente nei Comuni che andranno al voto – precisa Veggian – All’interno della Giunta lentatese le dinamiche sono cambiate, anche perché l’assessore Barbara Russo, inizialmente scelta come tecnico esterno, da qualche tempo è una nostra militante, quindi il sindaco ha proposto un allargamento del gruppo, con l’inserimento di un rappresentante di Fratelli d’Italia».

Verrà scelta una figura di riferimento per le elezioni

Alla luce degli ultimi sviluppi, l’intenzione di Veggian è di convocare il sindaco e Mazzola per scegliere una figura interna al partito «che possa condurre Forza Italia alle elezioni del 2027 nel migliore dei modi». E molto probabilmente questo incarico verrà affidato proprio a Ferrari.

Delusa la capogruppo Laura Anghelone

Amarezza e delusione da parte della capogruppo di Forza Italia Laura Anghelone, che evidentemente sperava di ottenere l’assessorato.

«Ho atteso diversi giorni prima di espormi, per capire l’evolversi della situazione. Ad oggi sono basita del fatto che l’assessorato spettante a Forza Italia (stesso partito del sindaco) sia stato attribuito a Fratelli d’Italia – il suo commento – Laura Ferrari ha pubblicamente dichiarato che è venuto meno il rapporto di fiducia con l’ex assessore Domenico Pansera, vedendo le scelte prese nell’ultimo periodo mi sorge il dubbio che la sua perdita di fiducia sia nei confronti del partito Forza Italia, non avendo voluto avere un confronto né con il partito né con il segretario comunale. Venendo meno la continuità di Forza Italia all’interno della Giunta, si è persa l’occasione di dare la possibilità a una giovane donna di Forza Italia nella crescita politica costruttiva. Visto che si è parlato tanto di Pari opportunità, è venuto meno il suo sostegno alle giovani donne politiche. In bocca al lupo al nuovo assessore di Fratelli d’Italia».

Il sindaco: “Prima di esporsi si informi e studi”