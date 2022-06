E' Gianpiero Bocca il nuovo sindaco di Cesano Maderno. A lui il 53,94% (5566 voti) delle preferenze. Batte Luca Bosio che ha ottenuto il 46,06% (4753 voti). Il candidato del Centrosinistra ha prevalso con circa 800 voti di differenza.

Il Centrosinistra festeggia

Il verdetto è arrivato quando è scoccata la mezzanotte e sono iniziati i festeggiamenti per la coalizione di Centrosinistra, che si conferma alla guida del governo della città. Lo sfidante, Luca Bosio, sostenuto dalla coalizione di Centrodestra, si è fermato a quota 46,06%. Bocca si è presentato con il sostegno di quattro civiche (ViviCesano, Alleanze Civiche, Passione Civica e Pensiero Indipendente) e il Partito Democratico; Bosio con la sua Con Bosio per Cesano e tre partiti (Fratelli d'Italia, Lega e Udc). Al primo turno Bocca ha mancato la vittoria per soli 13 voti. Alla vigilia del ballottaggio non ci sono stati apparentamenti con il terzo candidato sindaco, Michele Santoro di Forza Italia.

L'affluenza è stata del 34,09%

Oggi, al ballottaggio, l'affluenza è stata molto bassa, ha votato solo il 34,09% degli elettori. Al primo turno i votanti erano stati il 44,88 per cento degli aventi diritto (erano stati il 52,04 gli elettori nel 2017) si è presentato nei 33 seggi allestiti in città. Alle urne 13.775 cesanesi, 6.819 maschi e 6.956 femmine, a fronte di 30.693 aventi diritto.