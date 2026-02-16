Il concerto dell’E-Chorus al Teatro Belloni dedicato a Corrado Marelli

Grandi applausi per il coro di Meda E-Chorus in concerto al Teatro Belloni di Barlassina. Lo spettacolo è stato dedicato a Corrado Marelli, recentemente scomparso.

L’E-Chorus in concerto al Belloni

Grandi applausi per il coro medese E-chorus in un Teatro Belloni gremito di pubblico, venerdì 13 febbraio. Reduce da diversi appuntamenti invernali accolti con grande entusiasmo, E-Chorus si è presentato per la prima volta come protagonista assoluto di una serata interamente dedicata al canto corale: una sfida non indifferente per un gruppo amatoriale che in soli cinque anni dalla sua nascita in piena pandemia ha triplicato il numero di partecipanti appassionati di canto corale.

Il coro diretto da Margherita Colombo ha proposto un programma variegato

Sotto la direzione della medese Margherita Colombo, direttrice d’orchestra e vocal coach dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, il coro si è cimentato in un programma variegato comprendente celebri colonne sonore tra cui “Il signore degli anelli”, “Frozen” e “Sister act”, oltre a canti polifonici d’autore (Bregani, Maiero, Trotta, Stopford), per concludere con alcuni brani accompagnati magistralmente al pianoforte da Alberto Galli e arricchiti con diverse percussioni (brani di Jenkins, Tin, Rutter e Matsushita).

Il concerto è stato dedicato a Corrado Marelli

La suggestiva atmosfera del Teatro Belloni, gioiellino brianzolo, ha suggellato il successo di un concerto applauditissimo e sold out all’interno della rassegna “L’arte della Terra”, di cui Michela Marelli è direttrice artistica: il concerto è stato dedicato a suo padre Corrado Marelli, recentemente scomparso.