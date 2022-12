Natale in anticipo per i gatti e le volontarie delle colonie feline di Caponago

Natale è ormai alle porte, ma per i gatti e le volontarie delle colonie feline di Caponago è festa in anticipo. Sotto l'albero del Comune, infatti, l'Amministrazione e la Polizia locale hanno lasciato una donazione da 800 euro.

Ieri, martedì 6 dicembre, la vicesindaco Maria Enrica Galbiati e il comandante della Polizia locale, Gabriele Garberoglio, hanno infatti consegnato decine di sacchi di cibo destinati ai gatti delle numerose colonie feline presenti sul territorio. Non solo, perché alle volontarie che quotidianamente se ne prendono cura sono state consegnate anche delle pettorine utili a riconoscerle e soprattutto istituzionalizzare il loro ruolo di tutori delle strutture.

La donazione, che fa seguito a quella dello scorso anno, è stata effettuata grazie ad alcune risorse economiche già stanziate nel capitolo di bilancio dedicato a tematiche ambientali con particolare riferimento lotta al randagismo. L’iniziativa, del valore complessivo di 800 euro, è stata promossa dalla Polizia locale e accolta con favore dall’Amministrazione comunale.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato anche le volontarie delle colonie feline e Giorgio Riva, presidente della sezione monzese di Enpa, realtà con cui il Comune di Caponago ha siglato un importante accordo di collaborazione per la tutela degli animali.

"Ringraziamo l’Amministrazione e la Polizia locale per l’attenzione mostrata verso questo tema: una sensibilità fuori dal comune e assolutamente non scontata che dimostra ancora una volta come Caponago sia un passo avanti rispetto a tutti. C'è tanta voglia di fare del bene, da parte delle istituzioni e da parte dei volontari che ora, grazie a queste pettorine, ricevono un bel riconoscimento del proprio lavoro al servizio della comunità animale e non solo"