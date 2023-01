All’Antico Forno di piazza Della Vittoria a Binzago il primo premio della prima edizione del concorso "La vetrina natalizia più bella" indetto dall’Amministrazione comunale di Cesano Maderno e rivolto a tutti i commercianti e alle attività produttive della città.

Premiate le vetrine natalizie più belle

Sono stati 47 i partecipanti. "Un successo che ci sprona a proseguire in questa direzione" ha commentato il segretario di Confcommercio Seveso, Roberto Ripamonti, in giuria con l’assessora al Commercio e alle Attività produttive Donatella Migliorino e la ex professoressa di Educazione artistica Emanuela Calderoni. In una piazza Esedra piena di bancarelle e gente, nel pomeriggio dell'Epifania l’Amministrazione comunale ha consegnato gli attestati di partecipazione e le targhe ai primi tre classificati. Premiate l’originalità, la creatività e la cura ai dettagli, tenendo anche conto dei like conquistati dalle vetrine in gara sulla bacheca virtuale allestita sui social del Comune.

Le tre vetrine natalizie sul podio

Foto 1 di 3 Primo premio all'Antico forno Foto 2 di 3 Secondo premio all'Atelier dei colori Foto 3 di 3 Terzo premio allo Studio Arine'

Primo posto, come detto, all’Antico Forno di Binzago che ha incantato la giuria per "l’originalità del pupazzo natalizio costruito con una manualità non indifferente ed abbellito con i prodotti venduti nell’attività" ha spiegato Roberto Ripamonti. Secondo posto all’Atelier dei colori di Roberta Villa, laboratorio di ceramiche artistiche in corso Libertà. Hanno colpito "l’armonia, l’eleganza e l’equilibrio tra gli elementi della produzione artistica di ceramica bianca e i simboli tipici del Natale, uniformati dai tradizionali colori bianco rosso e oro" ha spiegato Emanuela Calderoni. Terzo posto allo Studio Ariné di Serena Alonge e Arianna Capitani che in via San Carlo offre servizi di psicomotricità e chinesiologia. La vetrina è stata premiata "per l’originalità e la curiosità che ha suscitato in noi giurati" ha spiegato l’assessora Migliorino con riferimento all’albero di Natale a testa in giù e all’abete addobbato da Babbo Natale. Attestato di partecipazione a tutti i partecipanti. Alla cerimonia ha partecipato anche il vicesindaco Francesco Romeo.

Foto 1 di 3 La prima classificata Foto 2 di 3 La seconda classificata Foto 3 di 3 La terza classificata

"Insieme per sostenere il commercio"

Soddisfatto della riuscita "dell’esperimento inventato dall’assessora Migliorino" e piacevolmente sorpreso dalla significativa adesione, il sindaco Gianpiero Bocca ha dato appuntamento all’anno prossimo, cogliendo l’occasione per assicurare il sostegno dell’Amministrazione al commercio locale: "Quello che possiamo fare lo faremo, ad esempio garantendo le azioni del progetto del Distretto che da poco Regione Lombardia ha premiato con un importante finanziamento di 162mila euro. La vostra partecipazione così numerosa oggi è la più bella testimonianza della vostra voglia di lavorare insieme».

(Foto delle tre vetrine natalizie premiate: sito internet del Comune).