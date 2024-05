Un pozzo per Bakavu, da San Giovanni un aiuto a suor Louise

Desio, un pozzo per suor Louise, un’iniziativa che in queste settimane è stata lanciata dalla parrocchia di San Giovanni Battista.

Un pozzo per Bakavu

Suor Louise Batundji, che la comunità del quartiere desiano ha conosciuto, perché dal 2003 al 2015 ha collaborato con la parrocchia, ha chiesto aiuto per la costruzione di un pozzo, necessario alla sua comunità per far fronte alla grande siccità che è presente nella Repubblica Democratica del Congo, il Paese dove opera.

"Quando piove corriamo per riempire ogni recipiente con l’acqua, quando è la stagione secca oppure se passa qualche giorno senza pioggia compriamo delle cisterne d'acqua per alimentare l'acqua. E questo da anni. Ora abbiamo pensato di fare il pozzo per avere l'acqua in comunità e al centro dove accogliamo i ragazzi di strada per la formazione. Il piccolo aiuto di tutti sarà per noi una grande mano per realizzare questo sogno"queste le parole di suor Louise.

Iniziativa della Parrocchia di Giovanni

La parrocchia di San Giovanni, grazie ad alcuni volontari, si è subito mobilitata e ha raccolto la richiesta arrivata dal Congo. Silvia Zampino, una volontaria, ha detto:

"Abbiamo risposto al suo appello organizzando una raccolta fondi. Per ogni donazione è possibile ricevere una bottiglietta di acqua: un gesto, un simbolo. Perché l'acqua, purtroppo a disposizione di pochi nel mondo, è preziosa come la generosità di chi dona e perché ogni goccia può fare la differenza. Abbiamo avuto una risposta di grande interesse e generosità".

Cifre raccolte

La cifra raccolta è stata di 3.143,85 euro. In queste settimane al termine delle Messe i volontari hanno raccolto le offerte. Con una offerta libera è ancora possibile contribuire alla costruzione del pozzo.

"Basta poco, se tutti mettiamo poco facciamo tanto", l’appello alla comunità. Il costo dell’opera è di 14mila euro.

Come aderire all'iniziativa

Per chi volesse aderire questo l’Iban a cui inviare il proprio contributo IT45 R0200 82470 10000 4050 8321 intestato a Congregazione missionaria Sorelle Santa Gemma, un pozzo per Bakavu. Suor Louise ha ringraziato per l’impegno: "E' davvero bello - le sue parole - rendersi conto di quanto vi siete presi a cuore questa iniziativa. Il Signore vi benedica e vi conceda gioia e serenità".