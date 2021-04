Atti vandalici a Meda, la condanna del sindaco

Atti vandalici a Meda, pugno duro del sindaco Luca Santambrogio: “I responsabili pagheranno”.

Il primo cittadini ha preso posizione sugli incresciosi episodi avvenuti nei giorni scorsi. Martedì mattina i muri e la cancellata della chiesa San Giacono sono stati trovati imbrattati con olio motore, tra la rabbia e l’indignazione del sacerdote e dei volontari. Il giorno successivo, mercoledì, i residenti in via Manzoni hanno notato che qualcuno aveva danneggiato il tavolo, i cestini e la staccionata del parco inclusivo, inaugurato solo qualche mese fa.

Mercoledì sera la dura presa di posizione del sindaco, esasperato da questi comportamenti che ha definito intollerabili:

Nuovi atti vandalici hanno macchiato la nostra città: questa volta sono stati presi di mira la chiesa di San Giacomo e il parco inclusivo intitolato a Ermanno Olmi.

Cari concittadini, trovo assolutamente intollerabili questi danneggiamenti: rappresentano uno sfregio al vivere civile, un insulto nei confronti di tutti noi. Nessuna spiegazione è infatti accettabile quando vengono calpestati i sentimenti e i beni di una comunità. Vi garantisco che con la Polizia Locale e con i Carabinieri faremo tutto il possibile per rintracciare i responsabili e per far loro ripagare i danni causati.