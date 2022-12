Concorezzo piange lo storico macellaio di via Libertà

Concorezzo dice addio a un pezzo di storia del commercio locale. Luigi Cerizza, per tutti Gigi, si è spento all'eta di 74 anni, dopo una vita trascorsa dietro al bancone della "Macelleria Limonta" di via Libertà. La storica attività, gestita con la moglie Battistina Limonta, aveva abbassato la serranda lo scorso aprile.

Punto di riferimento per tutto il paese

Nel corso della sua attività, la "Macelleria Limonta" era divenuta un vero e proprio punto di riferimento per tutti i concorezzesi. Una storia lunga 70 anni, iniziata nel lontano 1951 da Giovanni Limonta e proseguita dalla figlia Battistina, con il prezioso aiuto proprio del marito Gigi Cerizza. Nel corso di tutti questi anni la macelleria ha lasciato il segno in tutta la comunità. Situata nella centralissima via Libertà, la bottega ha conosciuto intere generazioni di concorezzesi, che sapevano di trovare nel negozio prodotti di alta qualità e, particolare non di minore importanza, personale cortese e qualificato. Nello scorso aprile il negozio aveva definitivamente abbassato la serranda, ricevendo anche il saluto del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

"Non mi stupisce la coda incessante di clienti che in questi giorni si forma davanti alla Macelleria Limonta, per tutti "la Battistina" - aveva commentato il primo cittadino concorezzese in occasione di una visita effettuata in bottega pochi giorni prima della chiusura dell'attività - La notizia della chiusura della storica attività, dopo 70 anni di servizio, ha colto tutti di sorpresa. Nel locale da sempre si respirano passione, cortesia, amore e professionalità e centinaia e centinaia di concorezzesi non hanno voluto perdersi la simbolica ultima spesa. Una manifestazione d'affetto che ha colpito ed emozionato i titolari ma che rappresenta il doveroso grazie di tutta la comunità concorezzese. Nella vita subentrano altre priorità e a malincuore bisogna anche avere il coraggio di cambiare pagina: resteranno nella storia di Concorezzo la loro cortesia e la loro dedizione al lavoro. Un abbraccio e un grosso in bocca al lupo".

Sabato i funerali in parrocchia

La chiusura dell'attività aveva coinciso per Gigi Cerizza il raggiungimento del traguardo della pensione, anche se purtroppo il 74enne non ha potuto godersi il meritato riposo. L'uomo, infatti, è stato sconfitto da un male contro cui lottava da tempo. Forte il cordoglio di tutta la comunità concorezzese per una persona che con la sua simpatia e la sua affabilità era riuscito a entrare nel cuore di intere generazioni. I funerali di Cerizza si terranno sabato 3 dicembre 2022 alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.