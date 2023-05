Raid dei ladri alla scuola media: trafugati 20 computer portatili

Hanno forzato una finestra e si sono diretti a colpo sicuro verso l’aula di informatica. Poi, dopo aver trafugato tutti i computer portatili, hanno "visitato" ogni classe del plesso alla ricerca di altri dispositivi. Infine, sazi, hanno fatto perdere le proprie tracce portandosi via una ventina di pc. Ha del clamoroso il furto messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì alla scuola media di Bernareggio.

Raid dei ladri alla scuola media

A fare l’amara scoperta, l’indomani mattina, sono stati i docenti e i collaboratori scolastici alle prime ore del giorno. Entrati a scuola, hanno subito notato una tapparella alzata e la finestra spalancata. Da lì hanno subito capito che qualcosa non andava: un’occhiata all’aula di informatica è bastata per comprendere cosa. Gli armadi contenenti i computer erano infatti stati completamente svuotati. Così come tutte le altre classi, da dove sono spariti tutti i dispositivi elettronici collegati alle lavagne multimediali.

Trafugati 20 computer portatili

Oltre al furto in sé non sono stati provocati altri vandalismi alle strutture, ma complessivamente il danno si aggira intorno ai 12mila euro. Ma il colpo mette in seria difficoltà soprattutto quegli studenti che utilizzano il pc come strumento imprescindibile per svolgere le attività quotidiane:

"Siamo stati subito avvisati di quanto avvenuto e abbiamo immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri, a cui abbiamo anche consegnato le immagini delle videocamere di sicurezza presenti sul territorio - spiega il sindaco Andrea Esposito - Resta sicuramente tanta amarezza per un episodio a dir poco spiacevole che non colpisce solo la scuola, le cui attività rischiano comunque di essere compromesse, ma l’intera comunità di Bernareggio".

Altri casi simili

Va comunque ricordato che senza le credenziali fornite dalla scuola, i dispositivi non sono utilizzabili all’esterno. Detto questo, le componenti dei computer restano comunque piuttosto appetibili sul mercato nero dei ricambi. Quello messo a Bernareggio, peraltro, è solo l’ultimo in ordine cronologico. Negli ultimi mesi episodi simili sono avvenuti anche nelle scuole di Usmate Velate, Carnate, Ornago, Caponago e, solo la scorsa settimana, anche a Roncello. In tutti i casi sono stati prelevati computer portatili e altre strumentazioni analoghe.