Rissa e schiamazzi notturni in centro paese, individuati i responsabili

Rissa e schiamazzi notturni in centro a Concorezzo, individuati i responsabili grazie alle telecamere. L'Amministrazione comunale pronta a un ulteriore giro di vite: "Se necessario firmeremo una nuova ordinanza anti-schiamazzi".

Telecamere fondamentali

Sono stati potenziati in queste settimane, gli interventi della Polizia Locale di Concorezzo nell'ambito della problematica degli schiamazzi notturni. Con l'arrivo della bella stagione, episodi di disturbo della quiete pubblica si sono infatti moltiplicati, soprattutto nelle vie centrali di Concorezzo. Non solo, i giorni scorsi in piazza Castello è avvenuta una vera e propria rissa. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, sono già stati identificati alcuni responsabili di questi episodi. Nel caso della rissa, sono in corso le indagini da parte delle forze di polizia del territorio, per gli aspetti penali del caso. Schiamazzi, rissa e disturbo della quiete pubblica ma non solo. I giorni scorsi si sono moltiplicati in centro, anche sul sagrato della chiesa parrocchiale, episodi di inciviltà con feste improvvisate e con l'abbandono di rifiuti, bottiglie e resti di piccoli party abusivi su suolo pubblico. In altre occasioni, proprio davanti al comune, alcuni ragazzi, in fase di identificazione, hanno anche acceso fuochi di artificio nel cuore della notte.

"Atti di vera e propria inciviltà"

Su quanto avvenuto nelle scorse notti è intervenuto il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che non ha escluso la possibilità di firmare una nuova ordinanza anti-schiamazzi, come già accaduto lo scorso settembre. Allora il provvedimento vietava nel quadrilatero di via Repubblica, piazza Castello, via Valagussa, via Libertà e nel parco V Alpini, il consumo di bevande alcoliche in orario notturno, ad eccezione del servizio ai tavoli di bar e ristoranti. Il documento prevedeva, inoltre, il divieto di permanenza, nelle ore notturne, nell’area oggetto dell’ordinanza. Questo per evitare schiamazzi e disturbi al riposo dei residenti. Le multe previste arrivavano fino a 500 euro.