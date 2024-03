Statua di bronzo rubata da una tomba

Furto al cimitero di Desio, rubata una statua di bronzo dalla tomba di un defunto, la parente: "Atteggiamenti irrispettosi”.

La scioccante scoperta

Ad accorgersi della sparizione della statua di bronzo sulla tomba dei suoi genitori è stata un'anziana: “Mi dispiace per il furto che ha subito la signora - dice il vicesindaco Andrea Villa - Non è il primo caso di furto nei cimiteri, anche in altri Comuni emergono casi di questo genere. Rubare qualcosa agli altri è un gesto ignobile, farlo al cimitero da una tomba è qualcosa di una bassezza totale. Ho chiesto alla Polizia locale di intensificare la presenza di agenti anche al cimitero per un maggior controllo.”

Diversi i furti nei cimiteri della zona

Negli ultimi tempi diversi i furti che si sono verificati nei cimiteri dei Comuni della zona. Furti di statue a Lentate, Barlassina e Cesano Maderno. Negli anni scorsi a Giussano i ladri avevano sottratto i fiori, mentre nel cimitero di San Carlo a Seregno da molte tombe erano sparite statuette, ornamenti in rame e in bronzo, oltre che i fiori.