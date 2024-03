Casa di Comunità, il sindaco Bono: "Nell'ex asilo San Giuseppe ci saranno anche altri servizi"

"Nell'ex asilo San Giuseppe di via Tomaselli non ci sarà solamente la Casa di Comunità ma lo stabile ospiterà altri servizi determinati secondo i fabbisogni della popolazione. Il nodo non è il finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile, ma la definizione dei servizi sociosanitari, dell'offerta dei servizi di rete in relazione ai bisogni dei cittadini, e solo successivamente, la determinazione delle relative coperture economiche in ragione delle specifiche competenze. Per questa Amministrazione è certo che prima vengono i contenuti e poi la struttura".

E' questa, in sostanza, la risposta che l'Amministrazione comunale di Arcore, guidata da Maurizio Bono, ha fornito ai consiglieri comunali del centrosinistra che qualche settimana fa avevano preso carta e penna e inviato una interrogazione con risposta scritta agli uffici di Largo Vela per chiedere lumi sull'impasse riguardante la realizzazione della Casa di Comunità.

Una risposta, quella dell'Esecutivo, che, in realtà, fotografa una presa di posizione sulla vicenda che era già stata chiarita ad inizio gennaio.

L'oggetto dell'interrogazione

"La città ha il diritto di sapere: qual è l’importo previsto per la progettazione e realizzazione dell’opera, chi dovrà farsi carico dei relativi costi, quali saranno i servizi inseriti nella struttura, quale sia il cronoprogramma previsto per le varie fasi dell’opera e quale sia il termine previsto per l’apertura”, hanno detto in una comunicazione congiunta Pd, ImmaginArcore e Prospettiva Civica.

La risposta dell'Esecutivo