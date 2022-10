C'è tempo fino a domani, giovedì 20 ottobre, per iscriversi alla prima edizione della Meda Urban Race, evento podistico in programma domenica 23 ottobre e a scopo benefico.

La solidarietà corre a Meda: già mille iscritti alla Urban Race

Un evento che vanta già oltre mille iscritti, numero destinato a crescere ulteriormente visto che le iscrizioni chiuderanno domani sera alle 24.

Tre le distanze previste secondo percorsi strutturati per tutti: allenati e performanti runner e semplici passeggiatori, famiglie e bambini. La mezza maratona ufficiale di 21,097 km misurata e certificata Fidal e le non competitive 10km e 5km.

Un modo diverso di sensibilizzare i cittadini sui corretti stili di vita

L’evento, ideato e voluto da Auxologico Irccs che a dicembre aprirà la nuova sede a Meda in corso della Resistenza, è organizzato da A&C Consulting e Asd Urban Runners con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Meda e l’approvazione della Fidal Lombardia.

Il ricavato sarà devoluto ad Avis Meda

Con la 1^ Meda Urban Race l'Auxologico desidera sensibilizzare la comunità proprio sui temi dei corretti stili di vita, della prevenzione, dello sport e della solidarietà. I proventi della manifestazione andranno infatti a favore di Avis Meda che potrà così avere a disposizione un nuovo automezzo per i trasporto delle persone con disabilità.

Il testimonial

Testimonial d’eccezione della manifestazione che parteciperà per puro spirito di solidarietà all’iniziativa e non agonistico, sarà la campionessa Francesca Canepa, psicologa, ultra runner, vincitrice di molti titoli sportivi mondiali tra i quali l’Ultra-Trail du Mont Blanc del 2018, una corsa internazionale che si svolge sui tre versanti del Monte Bianco.

I tre percorsi della Urban Race

Punto focale dell’evento sarà il Villaggio di Via Pace 18 di Meda, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Gli atleti sfileranno su giro unico, andando a toccare i comuni limitrofi di Cabiate, Seregno e Seveso, su un percorso interamente costituito da strade asfaltate.

Il percorso della 5 km avrà la partenza da Via Pace per poi entrare nel Comune di Cabiate e ritornare nel Comune di Meda da Via Brianza. Da qui attraverso Corso della Resistenza si ritorna in Via Pace dove gli atleti taglieranno il traguardo.

Il percorso della 10 km segue quello della 5 km fino all’ingresso nel Comune di Cabiate dove gli atleti proseguono per qualche km in più prima di entrare nel Comune di Seregno da Via La Porada. Qui gli atleti si immettono sulla pista ciclabile e all’interno del Parco La Porada dal quale escono per rientrare nel Comune di Meda da Via Einaudi. Il ricongiungimento con il percorso della 5 km è in Via Brianza per raggiungere poi il traguardo in Via Pace.

E poi il percorso della 21,097 km Half Marathon che parte da Via Pace e si sovrappone a quello della 10 km fino all’uscita dal Parco della Porada del Comune di Seregno. Da qui gli atleti rientrano nel Comune di Meda dove raggiungono la ciclabile di Via Piave e il sovrappasso Monsignor Motta. Ancora qualche curva prima di entrare nel Comune di Seveso e raggiungere Via Socrate per poi tornare nel Comune di Meda dove, dopo qualche km, è posto l’arrivo in Via Pace.

Le iscrizioni

Come già detto le iscrizioni sono ancora aperte sul sito fino alle 24.00 di giovedì 20 ottobre

Sarà possibile anche iscriversi al Villaggio Gara di Via Pace nelle giornate di sabato 22 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e domenica 23 ottobre (ma solo per il percorso di 5 e 10 chilometri).